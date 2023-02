EU ustála nátlak Kremlu, Británie hledá viníky nedostatku zeleniny | e15.cz

Jestli Kreml věřil, že budou evropské země v podpoře Ukrajiny rezervované kvůli své závislosti na ruských energetických zdrojích, pak zažívá hořké zimní zklamání. Starému kontinentu se daří částečně dobrovolně, částečně pod tlakem a také s nemalou dávkou štěstí zbavovat se uhlí, ropy, nafty i zemního plynu od agresora. Může se navíc těšit z toho, že ceny plynu po přechodném dramatickém růstu poklesly a dostaly se na úroveň před zimou 2021.

✅ Kdo může za Brexit, ptají se Britové nad prázdnými regály pro zeleninu

Akutní nedostatek zeleniny v regálech britských supermarketů spustil debatu v nejvyšších politických kruzích. Jedni z chybějících rajčat, okurek a paprik viní brexit, další upozorňují na to, že britský trh s potravinami má hluší potíže. Velké supermarketové řetězce omezují množství nakoupené zeleniny na jednoho zákazníka.

Ministryně životního prostředí Therese Coffey prohlásila, že dodávková krize bude trvat ještě další dva až čtyři týdny a navrhla, aby Britové konzumovali sezónní zeleninu jako například tuřín. Nedostatek zeleniny podle ní způsobilo nezvykle chladné počasí ve Španělsku a na severu Afriky. Oponoval jí například bývalý šéf řetězce Sainsbury Justin King, který v BBC prohlásil, že britské potravinářství bylo „vážně narušeno brexitem". A dodal, že vláda selhala, když nekompenzovala rostoucí ceny energií britským pěstitelům zeleniny ve sklenících. A ochota evropských producentů zásobovat Británii klesá, protože se obávají zdržení na hranicích. Britská asociace pěstitelů pak dodává, že vzhledem k nízkým výkupním cenám zeleniny a rostoucím nákladům se letos mnozí lokální farmáři rozhodli nechat své skleníky prázdné. Uživatelé sociálních sítí mají převážně jasno, z chybějící zeleniny viní brexit.

S výpadky dodávek zeleniny se potykají i jinde v Evropě. Slabá úroda ve Španělsku a v Maroku se projevila i v dánských nebo nizozemských supermarketech. Maroko navíc nyní oznámilo, že zavede strop na vývoz rajčat, aby zajistilo jejich dostatek na místním trhu během ramadánu.

V pandemických letech 2020 a 2021 brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com zabředl do hlubokých ztrát, loni ale vytěžil efekt odkládané poptávky a zaznamenal rekordní výsledky. Společnost utržila nejvíce od založení v roce 2012, a to padesát miliard korun, meziročně o 33 miliard více. Hrubý provozní zisk se vyšplhal na téměř deset milionů eur, zhruba 237 milionů korun. V exkluzivním rozhovoru pro E15 to uvedl zakladatel společnosti Oliver Dlouhý s tím, že to jsou předběžné výsledky.

Rusko na Ukrajině překročilo všechny meze lidskosti, i proto musí Ukrajina zvítězit, řekl premiér Petr Fiala ve videu k roku války.

Český miliardář Daniel Křetínský hodlá ovládnout francouzský maloobchodní řetězec Fnac Darty, píše server BFM Business. Akcie firmy v reakci na zprávu přidávaly na pařížské burze až deset procent. Křetínský chce přikoupit 24procentní podíl v držení hlavního akcionáře Ceconomy.

