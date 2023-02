Ranní check: FBI prohledala dům Bidena. Česká pošta se propadá do čtyřmiliardové ztráty | E15.cz

Klíčový marketér hnutí ANO Marek Prchal po prohraných prezidentských volbách skončil s prací pro Andreje Babiše. Informaci jako první přinesl web INFO.CZ. Hnutí ANO i díky práci Prchala na sociálních sítích vyhrálo v roce 2017 sněmovní volby a Andrej Babiš se stal premiérem. Prchal s Babišem spolupracoval od roku 2013.

Tak teď. — Marek Prchal (@prchal) February 1, 2023

Finanční kondice čtvrtého největšího zaměstnavatele v zemi se sítí více než tří tisícovek poboček se rychle zhoršuje. Na pokrytí kumulované ztráty České pošty z předchozích let nebude stačit pravidelná roční injekce vlády ve výši 1,5 miliardy korun, špatný stav firmy si vyžádá další miliardy. Informace deníku E15 potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod něhož státní podnik spadá. Zároveň zkrachovalo výběrové řízení na nového generálního ředitele pošty. Ta místo zahájení nutných transformačních roků ztratila několik měsíců přešlapováním na místě.

Jen co skončily prezidentské volby, dohodla se vláda na novele a novém předpisu o správě voleb. Ta mění především termín voleb, a to konkrétně ze dvou dnů na jeden den. To znamená, že místo pátku a soboty by občané volili jen v pátek od 7 hodin do 22 hodin. Dále by pak podle novely měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Návrh teď projedná Parlament.

✅ FBI provedla prohlídku v Bidenově prázdninovém domě

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provedl prohlídku v prázdninovém domě v Rehobothu v Delaware prezidenta Joea Bidena. Prohlídka souvisí s dřívějším nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově washingtonské kanceláři a v jeho domě. Bidenův osobní právník Bob Bauer v prohlášení uvedl, že pátrání bylo naplánováno a provedeno s prezidentovou „plnou podporou a spoluprací“.

Akce FBI představuje nejnovější vývoj v kauze utajovaných dokumentů nalezených u Bidena, které pocházejí z doby, kdy byl viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy.

✅ Fed podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu

Americká centrální banka (Fed) včera podle očekávání dále zmírnila rozsah zvyšování úroků. Základní úrokovou sazbu zvedla o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50 až 4,75 procenta. Banka to uvedla v tiskové zprávě na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru.

Na posledním prosincovém zasedání Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Na předchozích čtyřech zasedáních banka zvyšovala základní úrokovou sazbu ve snaze potlačit inflaci vždy o 0,75 procentního bodu. Dnešní zvýšení je osmé a nejnižší od března 2022.

Stane se dnes: