Jednodenní volby: Vláda podpořila zásadní novelu zákona | E15.cz

Jen co skončily prezidentské volby, dohodla se vláda na novele a novém předpisu o správě voleb. Ta mění především termín voleb, a to konkrétně ze dvou dnů na jeden den. To znamená, že místo pátku a soboty by občané volili jen v pátek od 7 hodin do 22 hodin. Dále by pak podle novely měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Návrh teď projedná Parlament.