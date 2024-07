Samsung na středeční akci Galaxy Unpacked, která měla být technologickým vrcholem léta, představil nové ohebné telefony, svůj první chytrý prsten Galaxy Ring i novou řadu hodinek Galaxy Watch a sluchátek Galaxy Buds. S výjimkou prstenu ale vykrádá jen sebe nebo konkurenci.

Největší muzeum v Česku řídí Michal Lukeš už víc než dvacet let. Pod jeho vedením se historické instituci vrátil ztracený lesk a získala i nové vize. Nyní chce Lukeš využít probíhající debaty o možném zastřešení kolejí nedalekého hlavního nádraží, kde by chtěla developerská společnost Penta Real Estate vybudovat novou čtvrť. Přišel s nápadem postavit tu zbrusu nové, moderní Muzeum světa. „Od Národního technického muzea žádná nová muzejní budova v Praze nevznikla. Kdyby se to povedlo, budeme tu mít vedle sebe stavby z 19., 20. a z 21. století,“ říká ředitel Národního muzea v rozhovoru pro e15.

Kabinet Petra Fialy čeká zkraje léta nelehký souboj ve sněmovně. Poslanci se už ve čtvrtek sejdou nad návrhem ministra kultury Martina Baxy na zvýšení koncesionářských poplatků, který se chystá na plénu blokovat opozice, podle které je opatření neadekvátně plošné. Velká mediální novela rozšiřuje okruh poplatníků mezi domácnostmi a změnou pravidel chce také vybrat více peněz z firem, u kterých už nebude směrodatný počet přijímačů, ale zaměstnanců.

Doručovací společnost WeDo by Allegro postupně přejde na nový název One by Allegro. Cílem přejmenování je sjednotit kurýrní služby mateřské firmy Allegro, které již pod tímto názvem působí v domácím Polsku. Společnost Allegro, která WeDo společně s internetovými obchody Mall.cz a CZC.cz koupila na přelomu let 2021 a 2022, o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Společně s tím na českém trhu představila nové výdejní boxy One by Allegro. Aktuálně jich je v provozu více než 140.

