Čínským společnostem se díky dlouhodobé strategii podařilo stát největšími hráči v oblasti solární energetiky. Teď se k nim přidává firma Huawei, vůči níž Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vydal stále platné bezpečnostní varování. Huawei mimo jiné ovládla dodávky do telekomunikačních sítí a IT, po varování a amerických sankcích ale v tomto oboru zaznamenala pokles, což má energetika vynahradit. Podnik už dodává firemním zákazníkům a nyní se začal orientovat také na koncové uživatele. „Je to hráč, kterého nelze ignorovat,“ říká e15 Michal Petřek ze společnosti Raylyst, největšího energetického partnera Huawei na našem trhu.

Tensor Ventures, pražská společnost investující rizikový kapitál do startupů, otvírá druhý fond, který by měl dosáhnout 50 milionů eur, asi 1,25 miliardy korun. Oproti předchozímu fondu, který podpořil 20 začínajících firem celkovou sumou půl miliardy korun, tak bude mít více než dvojnásobný objem. Nový fond Tensor Ventures může počítat také s 20 miliony eur od Evropského investičního fondu (přes Národní plán obnovy) spadajícího pod Evropskou investiční banku.

FLOW: Pokud se někdy Čína rozhodne nám škodit, bude to fatální. Proto vyrábíme i v Evropě, říká miliardář Dědek • e15

Technologicky vyspělá, a zároveň snadno přepravitelná pracoviště pro konzervaci nebo digitalizaci vzácných rukopisů, knih, archiválií a dalších tištěných materiálů získá propojením českého veřejného a soukromého sektoru Ukrajina. Vzniknou tak mobilní zařízení pro záchranu listinného dědictví válkou zmítané země, která o tuto pomoc požádala. Ruská armáda už na Ukrajině zničila stovky kulturních objektů. Do projektu Archa 1 ministerstva kultury je zapojena nejen Národní knihovna, ale i Vojenský technický ústav (VTÚ) a podnikatelé Karel Komárek a Libor Winkler.

To, že používání platforem, jako je Facebook, Tiktok nebo Instagram, případně vyhledávačů jako Google není zadarmo, ale platíme za něj svými osobními údaji (díky kterým na nás můžou tyto platformy cílit reklamu), je všeobecně známé. Boj se vede o to, jaká míra šmírování je adekvátní tomu, aby na nás všelijaké facebooky stále vydělaly peníze, ale aby už ono datové svlékání nebylo až úplně do naha a nějaké soukromí nám ještě zůstalo.

