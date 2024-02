Miliardář Pavel Hubáček chystá dosud svůj největší developerský projekt. V pražských Letňanech, v části areálu po bývalém výrobci nákladních vozů Avia, chce za přibližně šest miliard korun postavit 1200 bytů. Zhruba třetina z nich by měla být určena k pronájmu. Hubáček není na realitním trhu nováčkem. Dokončil už přes tisíc bytových jednotek, naposledy například rezidenční projekt Loox v Praze na Proseku nebo renovaci Jinonického dvora se 46 byty.

Aerolinky Smartwings se plně vrátily pod kontrolu tuzemských akcionářů. Téměř poloviční podíl dosud zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air, vyplývá z informací od letecké společnosti. „Cenu transakce firmy po vzájemné dohodě nebudou zveřejňovat,“ uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. CITIC se tak po fotbalové Slavii či mediální společnosti Médea zbavila svého dalšího majetku v Česku.

Už v závěru února by měl poslat první splátku svých dluhů někdejší olympionik Robert Změlík. Krajský soud v Praze totiž v závěru ledna odsouhlasil bývalému sportovci a podnikateli v jedné osobě oddlužení a splátkový kalendář jeho závazků nabraných během jeho ambiciózního podnikání s neslavným koncem. Pro věřitele, mezi které patří třeba i finanční skupina PPF, to přesto není ten druh zpráv, které by chtěli slyšet.

Po úspěšném prodeji skupiny Packeta Group, pod kterou spadá i česká Zásilkovna, z pozice ředitelky odchází zakladatelka společnosti Simona Kijonková. I nadále se chce věnovat podnikání a především investicím. Na její místo přichází Erich Čomor, jehož poslední štace byla v německé pobočce Rohlíku. „Předáváme finančně zdravou firmu, která je ve svém oboru jedničkou v Česku a na Slovensku a která doručuje zásilky do 33 zemí a je pro desítky milionů zákazníků lovebrandem,“ uvedla v tiskové zprávě Kijonková.

Čeští odborníci se budou podílet na vybudování zřejmě nejrychlejšího superpočítače planety, který bude sloužit ke zpracování umělé inteligence (AI) nebo náročným vědeckým a průmyslovým simulacím. Stroj Jupiter vyjde na 273 milionů eur, zhruba sedm miliard korun, a v jedné části bude používat evropské procesory. Jupiter začne už koncem letošního roku fungovat v superpočítačovém centru v německém Jülichu v datovém sále o celkové rozloze 2300 metrů čtverečních.

Japonské akcie jen od počátku letošního roku vynesly přes patnáct procent, zhruba trojnásobek než Wall Street. https://t.co/WYLXycgrPK — e15news (@e15news) February 21, 2024

