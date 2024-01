Rok a půl držela Česká národní banka klíčovou úrokovou míru beze změny. To se změnilo pár dní před Vánoci, když bankovní rada snížila dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. A vzhledem k ustupující inflaci a horšímu vývoji tuzemské ekonomiky je takřka jisté, že se v roce 2024 dostane podstatně níž. Guvernér Aleš Michl sice očekávání mírní, sazba by však podle analytiků mohla klesnout až ke čtyřem procentům. To se významně odrazí na ceně úvěrů pro podniky a domácnosti i na úročení bankovních vkladů.

Dějiště významných historických událostí, tradiční místo pro demonstrace, turistická tepna i jedno z hlavních center nákupů v české metropoli. Z Václavského náměstí pomalu mizí turistické obchody s matrioškami a ušatkami, revitalizace veřejného prostoru a otevírání nových nadnárodních řetězců vrací na jedno z největších tuzemských náměstí místní obyvatele. Zatímco spodní část ustupuje pěším a cyklistům, na tu horní se do tří let opět vrátí tramvaje. Dění na Václaváku se v roce 2023 přineslo nové obchody, restaurace a sjednocenější veřejný prostor.

KOMENTÁŘ Roberta Maleckého: Po deseti letech analyzování vánočních poselství, která většinou nebyla vánoční a neobsahovala poselství přesahující kus štrůdlu a žejdl piva, dostává komentátor do rukou materii, která má ambici říct něco, co se zde běžně neříká. Minimálně v jednom ohledu se to prezidentovi Petru Pavlovi v jeho prvním novoročním projevu povedlo; nechme si tuto část stejně jako on na závěr.

Evropa bude moci v tomto roce dýchat opět o trochu klidněji. Před topnou sezónou se podařilo naplnit evropské zásobníky a navíc udržet trajektorii meziročně klesající spotřeby plynu. Evropské unie tak splnila svůj cíl uskladnit 90 procent plynu dva měsíce před stanoveným listopadovým termínem, přičemž obchodníci museli v jednu chvíli posílat přebytečný plyn k uskladnění i na Ukrajinu.

