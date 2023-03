Ranní check: Insolvence České poště hrozí každý rok, Pavel utratil přes 70 milionů | e15.cz

Solárník Zdeněk Sobotka chystá velký návrat domů. V přeměně tuzemské energetiky na moderní zdroje chce hrát výsadní roli a jeho Solek jako jedna z mála firem plánuje budovat jak střešní, tak pozemní instalace. „Už letos chceme zahájit instalace o výkonu stovky megawattů a tempo ročních instalací držet minimálně na této úrovni. Rozhodně to nejsou žádné vzdálené vize, máme už podepsané smlouvy na velké střešní instalace,“ říká Zdeněk Sobotka, zakladatel společnosti Solek.

Airbnb pro karavany, tak by se dala třemi slovy popsat digitální platforma Campiri. I díky vysokým investicím do rozvoje český startup dosáhl obratu téměř 55 milionů korun a tržeb blížících se k 25 milionům. Nyní míří ještě výš. Jeho ambicí je stát se nejoblíbenější službou pro půjčování obytných vozů.

Letošní prezidentské volby byly v mnoha ohledech nevídané. Novým elementem byl i způsob financování kampaně finalistů, kteří směli podle zákona utratit celkem padesát milionů korun. Letos využili jejich sponzoři také institutu třetí strany, který umožňuje vést kampaň ve prospěch některého z kandidátů. Více než dvacítka podnikatelů, byznysmenů a firem tak utratila přes dvacet milionů korun, a to zcela ve prospěch vítěze voleb Petra Pavla.

Vedl Českou poštu nejdéle v její moderní historii, poslední únorové dny však Roman Knap věnoval vyklízení své ředitelské kanceláře. V čele čtvrtého největšího zaměstnavatele totiž po dohodě s ministrem vnitra Vítem Rakušanem skončil.

Módní lovebrand Zoot měl kdysi v kancelářích na pražském Smíchově křídou vyvedený nápis Money must be funny. To bylo ještě předtím, než firma dua Ladislav Trpák a Oldřich Bajer skončila s dluhem 752 milionů v insolvenci.

