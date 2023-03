Jak přežít pokles tržeb. E-shopy sázejí na svou kamennou tvář | e15.cz

Módní lovebrand Zoot měl kdysi v kancelářích na pražském Smíchově křídou vyvedený nápis Money must be funny. To bylo ještě předtím, než firma dua Ladislav Trpák a Oldřich Bajer skončila s dluhem 752 milionů v insolvenci. Dnes pod novými majiteli žije svůj druhý život a změnila část svého obchodního modelu, který ji kdysi přivedl do potíží. Z eshopových výdejen zboží se staly kamenné obchody. Jenže ne takové, jaké běžně člověk navštěvuje.