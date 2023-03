Kampaň Petra Pavla vyšla na více než 70 milionů | e15.cz

Pavlovi tedy ke zvolení pomohla kampaň v celkové hodnotě přes 70 milionů korun. Zvolený prezident to nevnímá jako obcházení limitu. „Pokud zákon umožňuje podporu třetí osobou v rámci standardní registrace, tak je to naprosto v souladu se zákonem. Určitě to není obcházení, je to využití možností, které zákon nabízí,“ řekl Pavel redakci E15. Jeho tým už před prvním kolem naplnil čtyřicetimilionový limit pro výdaje na kampaň a do druhého kola směli kandidáti utratit už jen dalších deset milionů korun. Tato částka se na účtu Petra Pavla vzápětí sešla od drobných dárců.

„V okamžiku, kdy někdo pomoc nabídl, a my jsme věděli, že už máme limit naplněný, tak jsme ho pouze informovali o tom, že existuje možnost podpory třetí stranou. Každý se mohl velice jednoduše zaregistrovat na stránkách ministerstva vnitra a tam si také přečíst, jaké jsou podmínky a do jaké výše může přispět. To bylo individuální věcí každého, kdo chtěl přispět,“ dodal Pavel, kterého podpořily desítky byznysmenů i některé firmy. Jako třetí osoba směl každý ze sponzorů poslat svému kandidátovi maximálně jeden milion korun.

Trend potvrzuje i šéf Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí František Sivera. „Třetích osob bylo tentokrát určitě více než v prezidentských volbách v roce 2018,“ uvedl s tím, že nejvíce registrací přibylo mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb. Zákon jejich počet nijak neomezuje. Institut třetí osoby podle Sivery umožňuje vést kampaň bez vědomí kandidáta, a to jak pozitivní, tak negativní. Nelze podle něj hovořit o obcházení padesátimilionového výdajového stropu. „Máme svobodu projevu. Zapojení do veřejné debaty, a tedy i vyjádření podpory kterémukoliv z kandidátů na prezidenta, je právem každého českého občana. Pouze v případě, že je s tím spojen finanční výdaj, je povinná registrace,“ dodal Sivera.

Mezi nepřímé sponzory Petra Pavla před druhým kolem voleb patřilo mnoho jeho podporovatelů z byznysu, kteří mu už před prvním kolem darovali miliony korun. Například šéf softwarové firmy Y Soft Václav Muchna vložil jako třetí osoba do kampaně 914 tisíc korun, jeho firma přidala svým jménem dalších 709 tisíc korun. „Při vyhlášení kandidatury uvedl, že maximální podpora od jednoho dárce nepřesáhne tři miliony korun. To byl pro mě hrozně důležitý moment,” vzpomíná Muchna. „Nechtěl jsem podporovat kandidáta, který bude mít jen jednoho, dva nebo tři významné donátory. A nás bylo nakonec opravdu hrozně moc, takže tam není žádný jednotlivec, kterému by se budoucí prezident měl cítit zavázán,” řekl podnikatel.

Sponzoři se před druhým kolem skládali zejména na venkovní reklamu a inzerci v médiích. Necelý milion tak utratil například spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek, investor Michal Šlemr, zakladatel Livesportu Jiří Mareš, zakladatel Liftaga Martin Hausenblas, majitel Centropolu Aleš Graf nebo podnikatel Michal Nýdrle, jehož manželka byla volební manažerkou Pavlovy kampaně. Přes 850 tisíc vložil do finální fáze kampaně také bývalý diplomat a Pavlův blízký spolupracovník Petr Kolář. Jako třetí osoba se zaregistrovalo také komunitní Centrum PANT, které pomohlo Pavlovi s organizací předvolebního výjezdu do Ostravy. Výdaje za kandidátovu cestu do severních Čech zase na sebe vzali Starostové pro Liberecký kraj. Dohromady jde o více než dvacet milionů korun.

Pavel tvrdí, že za finanční dar nikomu nic neslíbil. „Na pozadí všech mých jednání s mými podporovateli nikdy nebylo naplnění nějakých jejich byznysových zájmů. Bavili jsme se o naplnění jejich představy, jak by měla vypadat pozice prezidenta z hlediska reprezentace nejenom navenek, ale i dovnitř z hlediska politické kultury. To je zajímalo,“ řekl Pavel.

VIDEO: Rozhovor se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem