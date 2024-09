Divoké časy v legendární americké společnosti Intel, jejíž akcie za posledního půl roku klesly o více než polovinu, mají dopad i na aktivity v Česku. Intel utlumuje a ruší aktivity, které nejsou součástí jeho klíčového byznysu, dodávek procesorů pro počítače a datová centra, což podle informací e15 mělo dopad i na výzkumné a vývojové centrum v Brně. Navíc je možné, že značka Intel Moravu zcela opustí.

Autonomní řízení už dávno není zázrakem, který by odlišoval americkou Teslu od zbytku světa. Složité systémy, díky kterým automobily nepotřebují člověka za volantem, vyvíjejí nejen evropské a asijské automobilky, ale i studenti Českého vysokého učení technického. Konkrétně ti z fakulty elektrotechnické zvítězili na mezinárodní soutěži autonomních (mini)vozidel v Torontu. Vzhledem k zájmu o jejich know-how sezvou v příštím roce do Prahy desítky univerzit a průmyslových firem z celého světa.

VIDEO:Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, neví, o čem mluví, říká premiér Petr Fiala v pořadu FLOW

Nealkoholické pivo nejspíš časem začne ohrožovat to klasické. Nedávné šetření Centra pro výzkum veřejného mínění potvrdilo, že u Čechů klesá zájem o tradiční pivo a trendy vzrůstající obliby nealka, zejména toho s příchutí ovoce, potvrzuje i většina zdejších pivovarů. Preference tuzemských spotřebitelů ovšem nejsou nijak výjimečné, jen kopírují celosvětový nárůst konzumace nealkoholických piv.

Značka Mafia je jedním ze skutečných klenotů tuzemské herní scény. Od prvního dílu Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002, který bývá označován za nejlepší českou videohru, vyrostla v úspěšnou sérii se stabilním mezinárodním renomé a na kontě má miliony prodaných kopií. Příští rok má vyjít v pořadí čtvrtý díl s podtitulem The Old Country. Také jeho vývoj ještě nese českou stopu, ta se ale s každým novým dílem vytrácí.

