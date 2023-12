Investiční hodinky z druhé ruky prodělaly. Novelu o komunitní energetice čeká klíčové hlasování | e15.cz

Americká investiční firma Muddy Waters Research ve čtvrtek zveřejnila na svém webu seznam otázek, na něž žádá odpovědi od managementu realitní skupiny CPI Property Group. Tu ovládá český miliardář Radovan Vítek. Muddy Waters, kterou vlastní vyhlášený short seller Carson Block, minulý týden vydala rozsáhlý report. V něm zpochybnila účetnictví CPI, vznesla obvinění z nadhodnocování aktiv a obvinění samotného Vítka z toho, že se obohacuje na úkor firmy. Lidé z Muddy Waters neváhali použít ani slovo drancování.

Spektakulární investiční hit posledních let v podobě luxusních hodinek kultovních značek skončil. Index WatchCharts Overall mapující šest desítek modelů takzvaně z druhé ruky, které bývají nejčastěji terčem spekulativních nákupů, klesl za poslední rok zhruba o sedmnáct procent. Z vrcholu hodinářské horečky na jaře loňského roku tak už tikající investice připravily své kupce o téměř čtyřicet procent. Ceny některých modelů hodinek se přitom na sekundárním trhu, kde se obchodují použité stroje, pohybovaly v posledních letech dokonce vysoko nad cenami těch nových. Podle odborníků se tak ceny hodinek dostávají „zpátky do reality“.

Poslanecká sněmovna nejspíš už v pátek odstartuje další fázi decentralizace tuzemské energetiky. V plánu je hlasování o komunitní energetice v rámci novely energetického zákona nazývané lex OZE II. Pokud novela projde v současném znění, domácnosti si budou moci sdílet elektřinu mezi sebou, tím pádem budou potřebovat méně elektřiny od svých dodavatelů a v konečném důsledku i od velkých elektráren. Na provozovatele distribučních sítí se tím zároveň zvýší tlak kvůli nutnosti posílení elektroenergetické sítě.

✅ Sněmovna schválila zrušení úpravy přesčasů lékařů a možnost služeb 24 hodin

Zdravotníci v nemocnicích zřejmě budou moci mít čtyřiadvacetihodinové služby. Přestane platit nedávno přijaté ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci, které vyvolalo protesty lékařů. Změny upravuje novela zákoníku práce ministrů práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), kterou dnes schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení i hlasy opozičních zákonodárců. Podle podpořené úpravy opozičního hnutí ANO by předloha měla být účinná dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, místo od ledna, jak navrhovali předkladatelé. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Stane se dnes: