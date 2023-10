J&T postaví na Rohanu tisíc bytů, ECO-Investment vybuduje papírnu v Bosně | e15.cz

Tuzemská skupina ECO-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa získala vládní podporu pro svůj záměr vybudovat v Bosně a Hercegovině novou papírenskou výrobní halu za více než 100 milionů eur, v přepočtu přes 2,5 miliardy korun. Minulý týden podepsala memorandum o investici s vládou srbské části Bosny a Hercegoviny, která jí pro projekt zajistí hmotnou i nehmotnou státní pomoc. Celá investice je rozdělena do tří fází a ECO-Investment ji plánuje dokončit do pěti let.

Jedno z největších rozvojových území Prahy Rohanský ostrov bylo léta spojené výhradně se jménem miliardáře Luďka Sekyry. Za ním sice stáli další investoři, o jeho developerské skupině se však mluvilo jako o té, která na místě za desítky miliard postaví novou čtvrť. To se nyní mění. Část území výhradně pro sebe získala developerská společnost J&T Real Estate. Ta na místě za 15 miliard postaví tisíc bytů, kanceláře a obchody.

Třetího listopadu vstoupí americký fastfoodový řetězec Popeyes do Česka. První tuzemskou pobočku firma otevře v Domě módy na Václavském náměstí. Řetězec během několika měsíců plánuje otevřít i další dvě pobočky, přičemž jedna z nich bude v Brně. Ta druhá by pak měla mít podobu drive-thru restaurace poblíž Prahy. Popeyes, známý nabídkou louisianské kuchyně, vytvoří desítky pracovních míst.

Je rozhodnuto. Týdeník Respekt odchází z vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. Dohoda o prodeji je podle informací INFO.CZ na stole a do jejího formálního stvrzení zbývají týdny. Novým majitelem společenského magazínu, který vychází od roku 1989, se stane nově vytvořená společnost – a my jsme prozkoumali její netradiční akcionářskou strukturu.

Stane se dnes: