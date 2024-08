Ranní check: Konec kotlíkových dotací, Wendy's otevře příští rok, ČSOB zastavuje přeposílání peněz

Od začátku září už nebude možné topit v některých třídách kotlů kvůli jejich dopadu na znečišťování ovzduší. Podle celostátního odhadu zbývalo v květnu vyměnit v zemi ještě 150 tisíc kotlů. V uplynulých letech lidé v Česku získali z evropských, státních i krajských peněz na pořízení nových kotlů či jiného vytápění miliardy korun. Takzvané kotlíkové dotace mohou Češi čerpat ještě do konce srpna na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září.

Osobní bankéř, exkluzivní kreditní karty s celoročním cestovním pojištěním, lepší úrokové sazby na vklady a úvěry či vstupy do letištních salonků. Prémiové bankovnictví nabízí klientům nadstandardní služby a produkty při splnění určitých podmínek, případně za měsíční poplatek. A zájem je velký. A někdy i ze strany klientů, kteří se snaží podmínky „obejít“ přeposíláním určitého obnosu. Co na to banky?

Světově třetí největší hamburgerový řetězec Wendy's oznámil expanzi na evropský trh. V Česku teď hledá provozovatele poboček na bázi franšízy. Kdy přesně první tuzemská restaurace s hranatými burgery otevře, ale zatím ředitel Wendy's pro Evropu Michael Clarke neví. „Chceme pobočky otevírat tam, kde lidé žijí, užívají si a pracují.,“ říká v rozhovoru pro e15 s tím, že nebude primárně cílit na Prahu, ale i na menší města.

Rusko přiznalo postup ukrajinských jednotek hluboko do Kurské oblasti. „V průběhu dne byly aktivní činností jednotek skupiny vojsk 'Sever' a dorazivších záloh, jakož i údery armádního letectva a dělostřelectva v oblastech osad Tolpino, Žuravli a Obščij Koloděz zmařeny pokusy nepřátelských mobilních skupin s obrněnou technikou proniknout do hloubky ruského území,“ uvedlo ministerstvo na Telegramu.

