Pokračující krize v ostravské huti Liberty tvrdě dopadá na desítky firem, které dosud unikaly pozornosti. Redakce e15 má k dispozici dosud neveřejný seznam neproplacených faktur, který Liberty poslala věřitelům a z něhož vyplývá, jaké firmy na současnou situaci doplácejí nejvíce. Jsou mezi nimi i společnosti, jejichž nesplacená pohledávka řádově převyšuje jejich roční zisk.

Bitcoin dorazil na Wall Street. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podle očekávání schválila vznik prvních burzovně obchodovaných fondů (ETF) investujících do nejrozšířenější kryptoměny. Zatímco po středečním schválení se její kurz sotva hnul, o den později tomu bylo jinak. Během čtvrtka, kdy už bylo možné do nového typu ETF investovat, vystoupal bitcoin ze 46 až na 49 tisíc dolarů. Později ale oslabil.

Meziroční inflace v Česku v prosinci opět klesla, meziměsíčně se dokonce spotřebitelské ceny podle Českého statistického úřadu snížily. Jaký dopad to bude mít na rozhodování bankovní rady České národní banky? A co to může znamenat pro vývoj cen hypoték či úročení vkladů? Více v následujících otázkách a odpovědích.

Jaký bude letošní rok ve zbrojním průmyslu? Byznysově určitě bude patřit k těm lepším, neboť globální bezpečnostní situace se stále nevrací do vyváženého módu. Ba naopak. Ostatně velmi jasně to shrnul Karel Řehka, náčelník generálního štábu české armády, v předmluvě čerstvého strategického dokumentu Koncepce výstavby Armády ČR 2035: „Události na Ukrajině znovu potvrdily životní nutnost připravovat se na válku již v míru. Takzvaný princip odložené potřeby byl překonán tvrdou realitou. Musíme pořídit dostatečné zásoby materiálu i munice a zabezpečit funkční systém jejich doplňování.“

