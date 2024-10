Budoucího ministra pro místní rozvoj čeká už tento týden, po pondělním setkání s prezidentem a úterním jmenování do funkce, stěhování do Prahy. To bude ale to nejmenší. Končící hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se bude muset rychle seznámit se složitým rezortem, který je ve složité situaci, a to jen rok před koncem volebního období vlády. Čeká ho několik velkých úkolů, na něž přitom ministerstvo zřejmě nedostane v příštím roce dost peněz. V jeho prospěch mluví jak manažerská, tak politická zkušenost.

Den se začal rapidně krátit, slunce, aby našinec pohledal, na šaty a krátký rukáv už to není, všechno nějak šedivější a ještě ty povodně… Ano, návrat od moře do české kotliny je vždycky poněkud pochmurný. Pokud teď sníte, jaké by to bylo, jezdit k moři či oceánu do svého druhého domova, nadobro se tam odstěhovat, nebo se aspoň z pronajímatele přímořského apartmánu stát jeho majitelem, máme pro vás několik tipů. Například byt u Jadranu může vyjít levněji než chata na Vysočině a dá se o něm uvažovat jako o investici.

V letním horku přistáváme na Aéroport Marseille Provence, do asi dvacet kilometrů vzdáleného druhého největšího města Francie však nemíříme. Cíl naší cesty se totiž nachází hned vedle letiště a na bráně má nápis Airbus Helicopters. Vstupujeme do údajně třetí největší průmyslové zóny v celé Francii. Právě odtud jedna z nejvýznamnějších evropských společností lifruje helikoptéry do hangárů armád, hasičů, záchranářů, miliardářů i turistických firem z celého světa. A je se na co dívat.

V poslední době lze v obchodech čím dál častěji narazit na balenou vodu, která je místo klasických plastových PET lahví prodávána v plechovkách. Hlavním důvodem je snaha výrobců o přechod na obalové řešení, které je údajně více ekologické a snadněji recyklovatelné než plast. Názory na tuto ekologičnost se však zatím liší. Přesto do tohoto stále poměrně nového byznysu už naskakují i tuzemští hráči. V loňském roce zahájily svůj provoz v Česku hned dva startupy.

