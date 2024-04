Schengenský prostor volného pohybu zboží a osob se od dubna částečně rozšířil o Rumunsko a Bulharsko. Byly zrušeny kontroly na vzdušných a námořních hranicích těchto dvou balkánských zemí. Vlády v Bukurešti a Sofii si od uvolnění slibují zejména výrazné navýšení příjmů z cestovního ruchu, počet zahraničních návštěvníků by mohl v příštích letech vzrůst až o 25 procent. Může to vést k rychlému zdražování tamního ubytování, zboží a služeb, k čemuž došlo v Chorvatsku, které vstoupilo do Schengenu loni.

Bývalý záchranář a příležitostný publicista Vít Samek má pomáhání v krvi. Před dvěma lety od zdravotnické osvěty plynule přešel k „punkové humanitární misi“ – Operace Kyseláč. Společně s dalšími altruistickými nadšenci dovezl na Ukrajinu už nespočet tun zdravotnické a humanitární pomoci za desítky milionů korun. Pomáhají i několika českým bojovníkům. Samek popisuje, jakou roli v celé akci hrají české pivovary, jak se k válce staví čeští vojenští dobrovolníci i jaká aktuálně panuje na Ukrajině nálada.

Britsko-nizozemský ropný kolos musí po desetiletích „klidu“ řešit skutečný rébus. Čím dál více motoristů už nenapájí své vozy benzinem či naftou, ale elektřinou. Do byznysu s nabíjením se Shell pouští naplno, zatím na něm ale neumí vydělávat. Zisky, které spolehlivě vytváří na fosilních palivech, proto „pálí“ na investicích například do dobíjecích stanic. Sydney Kimballová, jež v Shellu působí na vedoucích pozicích téměř 39 let, věří, že i když se dnes investice do dobíjecích stanic nevyplácejí, rok co rok se bude jejich návratnost zvyšovat a nakonec se stanou ziskovými.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v posledních týdnech zaujal k válce na Ukrajině jestřábí postoj. Unijní země přitom s Moskvou nadále čile spolupracuje v oblasti jaderného průmyslu, který uniká západním sankcím. Francie ve velkém nakupuje ruský obohacený uran a je podezřelá z toho, že ho distribuuje dále po Evropě. Pod taktovkou Rosatomu se také podílí na stavbě jaderné elektrárny v Maďarsku.

Komerční banka, ČEZ, Siemens a realitní skupina CPI patří mezi společnosti, které v Česku nejvíce sázejí na ryze elektrické vozy. Tito velcí tuzemští zaměstnavatelé provozují flotily o tisících automobilů, z nichž stále tvoří většinu ty se spalovacím motorem. V horizontu několika málo let ale hodlají dokončit obměnu flotily a provozovat výhradně elektrická vozidla, případně doplněná těmi s hybridním pohonem. Dosud se jim tato změna údajně vyplácí, což dokládají na datech o provozu bateriových vozů, která poskytli redakci e15. Zároveň přiznávají, že zavádění nové technologie s sebou přináší dílčí obtíže, například čekání na neobsazenou dobíjecí stanici.

