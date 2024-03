Je 88. den roku, svátek má Soňa. V tento den v roce 1991 podepsala vláda smlouvu o vstupu Volkswagenu do automobilky Škoda.

Manažeři Kofoly mohou slavit. V rámci ročních odměn totiž oblíbený nápojář rozdal nejvýše postaveným šéfům balík desítek tisíc akcií Kofoly. Akciové odměny jsou součástí dlouhodobého motivačního opčního programu firmy závislého na dosažení žádoucího profitu i hodnoty Kofoly na burze. Letos jde zároveň o vůbec nejširší jednorázové uplatnění programu v historii firmy. Týká se totiž největšího počtu manažerů a hodnota „prémií“ nikdy nebyla vyšší. Podle akciových expertů jde zároveň o příznivý signál pro investory. V posledním roce se přesto někteří ze šéfů Kofoly svých akcií zbavovali.

Všichni známe Facebook, Instagram, X (Twitter) a TikTok. Jenže sociálních sítí je mnohem víc a často jsou zajímavější i zábavnější. Všechny však mají jedno společné a to je nezájem uživatelů. Spill by si jej ale zasloužil, protože za ním stojí bývalí zaměstnanci Twitteru a je skutečně originální.

Velké domácí banky se v posledních dvou letech ve velkém a v relativní tichosti obrátily na domácnosti, aby si od nich půjčily pro případ příští finanční krize. Udělaly jim přitom nabídku, která mnohdy vysoce převyšovala úroky dosažitelné na spořicích účtech, a to při podstatně nižším riziku, než na jaké jsou běžní drobní hráči zvyklí z trhu. Řeč je o obrovských balících bankovních dluhopisů, jejichž cílem jsou drobní investoři. Ti za to do značné míry vděčí striktní regulaci, jež se snaží domácí bankovní byznys připravit na případné horší časy.

Pětice vládních stran roztáčí hru o miliardy korun příjmů pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chystá návrh na předčasné zrušení takzvané windfall tax. Nová daň z neočekávaných zisků pro banky a také energetické, petrochemické a těžební firmy včetně obchodníků s těmito komoditami má přitom podle původních plánů platit ještě příští rok. Kdyby skončila dříve, oddechla by si především polostátní společnost ČEZ, jejíž hodnota kvůli mimořádné zátěži klesá.

