Pětice vládních stran roztáčí hru o miliardy korun příjmů pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chystá návrh na předčasné zrušení takzvané windfall tax a odvodů z výroby elektřiny. Nová daň z neočekávaných zisků pro banky a také energetické, petrochemické a těžební firmy včetně obchodníků s těmito komoditami má přitom podle původních plánů platit ještě příští rok. Kdyby skončila dříve, oddechla by si především polostátní společnost ČEZ, jejíž hodnota kvůli mimořádné zátěži padá dolů. Naopak výnosy ze zdanění finančních domů budou zřejmě opět velmi nízké jako za minulý rok.

Přesto lidovci a Pirátská strana na sektorovém zdanění trvají i pro rok 2025. Podle nich je z cen elektřiny patrné, že její výrobci mají stále nadměrné zisky, které jim nepřihrává podnikatelské úsilí, ale vnější vlivy.

Roznětkou vyostřené vládní debaty budou předběžné výnosy z windfall tax za letošní první čtvrtletí, a především letní analytický odhad celoročního inkasa. Čísla předloží ministerstvo financí, pak o nich budou podle informací e15 jednat předsedové všech pěti koaličních stran ve formátu K5.

„Pokud se potvrdí předpoklad letošních mimořádných příjmů ve výši přibližně 17 miliard korun, budou celkové mimořádné příjmy a všechny mimořádné výdaje způsobené energetickou krizí rozpočtově neutrální. V takovém případě budu v koalici prosazovat zrušení windfall tax pro rok 2025,“ uvedl Stanjura. Dodal, že dlouhodobě zastává názor, že příjmy z této daně a odvodů z výroby elektřiny mají pokrýt jen neočekávané výdaje vlády na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií.

Loni stát na windfal tax vybral celkem 39,1 miliardy korun. A to přesto, že od bank, jež se pomocí optimalizace dani téměř vyhnuly, inkasoval místo zamýšlených 33 miliard jen 700 milionů. Na odvodech z výroby elektřiny pak putovalo do státního rozpočtu dalších 18,6 miliardy. V součtu vláda za loňský rok z windfall tax a odvodů z výroby elektřiny získala 57,7 miliardy. Kdyby tedy vybrala ještě sedmnáct miliard, pokryla by podle Stanjury veškerou energetickou pomoc lidem a soukromému sektoru, kterou si prudký nárůst cen elektřiny a plynu od začátku invaze Ruska na Ukrajinu vyžádal.

Dopady krize podle lidovců a Pirátů neskončily

Jenže v roce 2025 si kabinet od zdanění mimořádných zisků sliboval ještě deset miliard korun. Pokud je už nepotřebuje na změkčení následků energetické krize, mohly by například srazit vysoký rozpočtový schodek. Navíc podle některých odhadů může být inkaso až trojnásobně vyšší. To jsou důvody, proč s předčasným zánikem windfall tax a odvodů z výroby elektřiny nesouhlasí KDU-ČSL a Pirátská strana.

„Lidovci považují zachování daně z mimořádných zisků za potřebné, protože důsledky války na Ukrajině a související energetické krize na české domácnosti i občany stále dopadají, a proto jim stát musí stále pomáhat,“ je přesvědčen ekonomický odborník Michael Kohajda (poslanec nestraník za KDU-ČSL). A připomíná, že windfall tax a odvody z výroby elektřiny byly přijaty s dočasnou platností na tři roky a počínaje lednem 2026 automaticky zaniknou.

Také Piráti poukazují na současné ceny energií, z nichž podle nich výrobcům elektřiny nadále plynou nadměrné zisky. Sektorové zdanění by proto strana zachovala i pro rok 2025. Důvodem je i jejich původní návrh vztáhnout windfall tax na všechny banky, a nikoli jen na několik největších finančních institucí. „Koaliční partneři ani opozice to ale nepodpořili. I kvůli tomu se nakonec vybralo méně peněz. Jsme tedy pro to, aby už nastavený systém dojel podle plánu a platil i pro rok 2025,“ uvedl předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš.

Spojence pro předčasné zrušení windfall tax a odvodů z výroby elektřiny by Stanjura mohl nalézt v TOP 09. „Počkáme na jasná data z daňových přiznání,“ říká šéf poslanců strany Jan Jakob. „Od začátku ale říkáme, že windfall tax je mimořádné opatření k pokrytí mimořádných výdajů. A pokud se nic mimořádného na trhu s energiemi nestane, není důvod, aby pokračovalo i v příštím roce.“

Neutrální je zatím STAN, také Starostové čekají až na odhad možného výnosu z windfall tax za letošek.

ČEZ mimořádná daň oslabuje

Podobně jako loni i letošní mimořádné zdanění dopadne podle expertů hlavně na ČEZ. Konečné výsledky hospodaření skupiny za minulý rok zveřejněné tento měsíc byly překvapením, očekával se vyšší čistý zisk.

„ČEZ odvedl na dani z neočekávaných zisků přes třicet miliard korun, což stálo za výsledkem, který byl uprostřed čistého zisku odhadovaného managementem,“ vysvětluje analytik XTB Tomáš Cverna. A předpokládá, že o podobnou částku připraví windfall tax firmu i letos. Výhled ČEZ ale hodnotí pozitivně, navzdory dopadu mimořádné daně.

Windfall tax a odvody z výroby elektřiny však tlačí cenu akcií ČEZ dolů. Minoritní akcionáři společnosti, kterých je 150 tisíc, proto založili spolek, který má chránit hodnotu jejich majetku. Cena akcií klesá nebo podle nich neúměrně kolísá i kvůli nejistotě, zda vláda menšinový podíl vykoupí, nebo ne.