Ranní check: Obliba krypta u mladých opět roste. Praha bude mít po čtyřech měsících koalici | E15.cz

Češi jsou stále převážně opatrnými investory, už za pár let se to však může radikálně změnit. Mladí lidé do 35 let jsou totiž v investování čím dál tím aktivnější a nebojí se ani rizikovějších aktiv. Vyplývá to z průzkumu, který ve středu zveřejnila Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

Tchajwanskou vládou vlastněná investiční společnost Taiwania Capital udělala první investici na česko-slovenském startupovém trhu. Fond rizikového kapitálu vedl investiční kolo o velikosti 19 milionů dolarů (420 milionů korun) do slovenského startupu Photoneo zabývajícího se nasazování robotů a umělé inteligence do skladů či průmyslu. Technologii od Photonea začal používat například Rohlík, který ji v létě nasadil na automatizované vyřizování a expedici objednávek v pražském fulfillment centru.

Z(a)tracená čísla: Jak nakupovat výhodné nemovitosti v zahraničí

Řada voličů už možná zapomněla, že před necelými čtyřmi měsíci se v Česku knaly komunální volby. Většina z nich už totiž má své starosty a primátory, kteří se o svá města starají. Jen milionová Praha stále čeká, kdo ji po následující čtyři roky povede. Na pozadí prezidentských voleb se po měsících vyhrocených sporů začala rýsovat koalice, která by mohla na únorovém zastupitelstvu konečně uspět. A to za cenu velkých ústupků ze strany vítězné koalice Spolu.

✅Microsoft propustí více než 10 tisíc zaměstnanců

Americká společnost Microsoft letos propustí asi 10 tisíc lidí, tedy téměř pět procent z celkové počtu zaměstnanců. O chystaném propouštění už se v médiích spekulovalo začátkem týdne. Softwarová firma v souvislosti s propouštěním zaúčtuje asi 1,2 miliardy dolarů, tedy asi 26,4 miliardy korun. Microsoft tak následuje třeba Amazon, který už dříve informoval, že propustí 18 tisíc zaměstnanců.

