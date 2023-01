Praha se po čtyřech měsících možná dočká nové koalice. Svoboda ustoupil | E15.cz

Řada voličů už možná zapomněla, že před necelými čtyřmi měsíci se v Česku knaly komunální volby. Většina z nich už totiž má své starosty a primátory, kteří se o svá města starají. Jen milionová Praha stále čeká, kdo ji po následující čtyři roky povede. Na pozadí prezidentských voleb se po měsících vyhrocených sporů začala rýsovat koalice, která by mohla na únorovém zastupitelstvu konečně uspět. A to za cenu velkých ústupků ze strany vítězné koalice Spolu.

Nová podoba koalice by měla vypadat následovně: pět křesel včetně primátora pro koalici Spolu, čtyři pro Piráty a dvě pro Starosty a nezávislé. Tak vypadá nabídka ze strany kandidáta na nového primátora Bohuslava Svobody (ODS).

„Abychom podpořili vznik koalice na vládním půdorysu, vzdali jsme se většiny v radě, pozice investičního náměstka a našim koaličním partnerům jsme nabídli gesce, které jsme sami chtěli vykonávat,“ řekl Svoboda. „Chceme jít totiž do vedení magistrátu ne proto, že usilujeme o funkce, ale proto, aby vedení města začalo konečně fungovat a nadále nevládla rada bez mandátu voličů,“ dodal exprimátor.

Starostové nabídku přivítali. „Toto rozložení sil vnímáme jako spravedlivé vůči všem, odpovídá poměru sil v zastupitelstvu a my jsme ho od počátku navrhovali jako variantu pro koalici na vládním půdorysu,“ řekl za STAN Petr Hlaváček, který by měl opět dostat do gesce územní rozvoj. Starostové by měli navíc získat radního pro školství a sport. „Dnes jsme odvedli kus práce. Vnímáme, že jsme na správně cestě. Máme pracovní týmy v pěti oblastech a další společnou schůzku v pondělí ve večerních hodinách,“ doplnil Hlaváček.

Piráti by měli získat lukrativní gesce dopravy, majetku, životního prostředí a IT. Trojkoalice Spolu si rozdělí kromě pozice primátora také radního pro vnější vztahy a bezpečnosti, radního pro finance, radního pro bydlení, sociální věci a zdravotnictví, radního pro infrastrukturu a městské služby a radního pro kulturu.

„Oceňujeme zaslanou nabídku Spolu, která čtvrtý měsíc od voleb konečně představuje posun správným směrem. Nicméně bude nutná podrobná diskuze nad detaily návrhu,“ řekl končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Například v případě jejich záměru na zřízení funkce radního pro městské služby a infrastrukturu nám není úplně jasné, jestli se nejedná o nějakou variaci na původně navrhovaného investičního gubernátora, kterého Piráti i STAN jednoznačně odmítli už v prosinci,“ dodal Hřib, kterému vadí, že nabídka nezohledňuje jeho požadavek přizvat do koalice Prahu sobě.

Po vyhrocené debatě ke konci minulého roku nasadili pražští politici poprvé smířlivější tón. Ještě před Vánoci se Svoboda za pomoci hlasů zastupitelů z hnutí ANO neúspěšně pokoušel Hřiba sesadit. Tehdy se začalo hovořit o tom, že koalici nakonec přece jen zkusí Svoboda sestavit s hnutím ANO. Taková konstelace se ovšem nelíbí celostátním vedením pětice stran, které jsou spolu ve vládě. Byť s ANO spolupracují vládní strany prakticky ve všech velkých městech v republice, na metropoli je zřejmě příliš vidět.

Pražské ANO nese změnu v jednání nelibě. Zastupitel Ondřej Prokop upozorňuje, že je jedna z gescí – kultura – napsána na míru europoslanci Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09). „Piráti ještě loni v létě chtěli, aby Jiří Pospíšil ze SPOLU odešel ze všech funkcí, protože je podle nich namočený do největší pražské korupční kauzy Dozimetr a kamarádíčkuje se s mafiánem Redlem, se kterým jezdí na dovolenou,“ řekl Prokop. „Dnes už Pospíšil Pirátům nevadí a nejspíš s ním usednou do Rady hlavního města Prahy,“ kritizuje Hřiba Prokop. O personálním obsazení jednotlivých gescí nicméně politici ještě veřejně nehovořili.