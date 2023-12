Ojeté elektromobily rychle ztrácejí cenu. Copywriterům i grafikům kvůli AI mizí zakázky | e15.cz

S velmi rychlým propadem hodnoty se musejí smířit všichni, kdo si v posledních pěti letech pořídili nový čistě elektrický vůz. Jak se ukazuje, trh se do značné míry nasytil a poptávka po ojetých e-vozech, kterých je k mání stále více, značně ochabla. Zjištění vyplývající z globální studie analytické společnosti iSeeCars se potvrzují i na českém trhu. Kdo například pořídil Škodu Enyaq v roce 2021 a nyní ji prodává, musí se smířit s propadem ceny téměř o polovinu.

V čele žebříčku měst s nejvyššími náklady na život zůstává Singapur, stejně draho je ve švýcarském Curychu, vyplývá z každoročního žebříčku sestavovaného The Economist Intelligence Unit (EIU). Až na třetí příčku se propadl New York, který dříve žebříčku často nominoval. Praha se zařadila mezi města s největším meziročním růstem životních nákladů, v žebříčku se posunula o 31 pozic vzhůru. Globální krize spojená s růstem stále nekončí, upozorňuje EIU.

O profesi hereckého agenta panuje mnoho pověr a iluzí. Například ta, že agent dokáže herci ze dne na den vyčarovat džob snů. Ve skutečnosti je zastupování herců práce, která vyžaduje výjimečné nasazení a jejíž efekt je závislý na bezvadné spolupráci obou zúčastněných stran – agentů i zastupovaných klientů.

Je to rok od doby, kdy společnost OpenAI představila nástroj ChatGPT veřejnosti. Děsivé scénáře, že nahradí práci lidí, se zatím nenaplňují. Jak ale nedávno upozornily Financial Times, v jedné ze studií již vědci zaznamenali významný pokles počtu zakázek u copywriterů a grafiků. A ačkoliv tento trend do Česka zatím v plné síle nedorazil, například na platformě Copywriting.cz zaznamenali od rozšíření generativní umělé inteligence copywriteři patnácti až dvacetipětiprocentní pokles zakázek oproti roku před vznikem nástroje.

