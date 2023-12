AI mění práci copywriterů i grafiků. Mění se struktura i počet zakázek | e15.cz

Je to rok od doby, kdy společnost OpenAI představila nástroj ChatGPT veřejnosti. Děsivé scénáře, že nahradí práci lidí se zatím nenaplňují. Jak ale nedávno upozornily Financial Times, v jedné ze studií již vědci zaznamenali významný pokles počtu zakázek u copywriterů a grafiků. A ačkoliv tento trend do Česka zatím v plné síle nedorazil, například na platformě Copywriting.cz zaznamenali od rozšíření generativní umělé inteligence copywriteři patnácti až dvacetipětiprocentní pokles zakázek oproti roku před vznikem nástroje. I když ostatní oslovení freelanceři a agentury celkový pokles zakázek zatím nezaznamenávají, jednoznačně potvrzují, že se proměnila jejich struktura – jednoduché zakázky mizí a copywriteři i grafici musí pracovat na výrazně složitějších úkolech.