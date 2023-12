Singapur a Curych jsou nejdražšími městy pro život, Praha patří v cenách mezi skokany | e15.cz

V čele žebříčku měst s nejvyššími náklady na život zůstává Singapur, stejně draho je ve švýcarském Curychu, vyplývá z každoročního žebříčku sestavovaného The Economist Intelligence Unit (EIU). Až na třetí příčku se propadl New York, který dříve žebříčku často nominoval. Praha se zařadila mezi města s největším meziročním růstem životních nákladů, v žebříčku se posunula o 31 pozic vzhůru. Globální krize spojená s růstem stále nekončí, upozorňuje EIU.

Singapur se stal nejdražším městem podeváté z posledních let. Vedle Curychu se vzhůru posunula také Ženeva, které sdílí třetí příčku s New Yorkem. Průzkum to připisuje mimo jiné posilování švýcarského franku a růstu cen potravin, domácích potřeb nebo nákladů na volný čas. Oproti minulosti je v čele žebříčku méně amerických měst, vedle New Yorku se do první desítky letos dostaly už jen Los Angeles a San Francisco.

Autoři do průzkumu zahrnuli 173 měst světa a porovnávali ceny více než 200 položek na seznamu výrobků a služeb. Meziročně ceny v průměru stouply o 7,4 procenta, loni byl růst ještě vyšší, 8,1 procenta. „Otřesy na straně dodavatelů, které stály za cenovým růstem v letech 2021 a 2022, zeslábly s uvolněním covidových restrikcí v Číně na konci roku 2022, zatímco skok v cenách energií pozorovaný po invazi Ruska na Ukrajinu také polevil,“ komentovala vývoj vedoucí výzkumu Upasana Duttová.

„Přestože zde stále jsou prorůstové tlaky, očekáváme, že inflace bude v roce 2024 klesat, takže i růst cen globálně poleví,“ uvedla Duttová.

Deset měst s nejvyššími životními náklady

Praha skončila na sdílené čtvrté až sedmé příčce mezi městy s nejrychleji rostoucími životními náklady po boku Berlína, Lucemburku a Manchesteru. Celkově se umístila Praha na 82. pozici. Průzkum upozorňuje na silný růst cen napříč kategoriemi v celé východní Evropě. Devět z třinácti východoevropských měst zařazených do žebříčku tak v pořadí poskočilo vzhůru, a to v průměru o 17 příček.

Nejvýraznější sestup zaznamenaly Moskva a Petrohrad, která spadla na 142. a 147. pozici. Loni totiž obě ruská města žebříčkem stoupala kvůli ekonomickým dopadům západních sankci. Letos se naopak výrazně projevil, přinejmenším z pohledu vnějšího pozorovatele, oslabující rubl.

Městem s nejnižšími životními náklady zůstává syrská metropole Damašek, a to navzdory růstu cen v místní měně o 321 procent poté, co vláda zrušila některé dotace a devalvovala měnu, což zvýšilo ceny dovozu. Na příčkách nad Damaškem se umístily Teherán a libyjský Tripolis.