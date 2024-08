Solární firma Photon Energy, která má české kořeny a zároveň je zalistovaná na pražské burze, chystá velkou strategickou výhybku. Přede dvěma lety ohlásila ambiciózní plán výstavby stovek megawattů výkonu vlastních solárních elektráren a s tím spojený cíl zvýšit hrubý provozní zisk EBITDA na pětinásobek oproti roku 2020. Dnes tyto plány definitivně hází ze stolu a nově se chce zaměřit na dodávku „zelených“ energetických řešení pro firmy a budovat s nimi takzvaného agregátora flexibility. Informaci v rozhovoru pro e15 potvrdil šéf a spoluzakladatel společnosti Georg Hotar.

Po událostech z minulého týdne, kdy v Bejrútu zemřel po útoku Izraele vysoce postavený člen hnutí Hizballáh Fuád Šukr, a následně Izraelci zabili v Teheránu politického lídra hnutí Hamás Ismáíla Haníju, se válka mezi Íránem a Izraelem zdá být opět reálnější. Írán slibuje svému úhlavnímu nepříteli tvrdou odvetu. Jak by případný konflikt mohl vypadat, a jsou na místě obavy z jaderné války?

VIDEO:Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, švarcsystém nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

FLOW: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček • e15

Zaměstnance zadlužené Liberty Ostrava čekají další krušné měsíce. Po úterním jednání odborářů s českým vedením firmy to vypadá, že se mezd za svou práci jen tak nedočkají. Odstupné navíc budou muset vymáhat přes insolvenčního správce. Výpovědi by měl podle odborářů podnik rozdat v srpnu, ještě v září a říjnu ale lidé budou muset chodit do práce. Hrozí přitom, že za tyto měsíce nedostanou mzdu. Vedení Liberty jednání s odbory považuje za uzavřené.

Banka Creditas si u developerské společnosti Sekyra Group pořídila projekt nové administrativní budovy na Rohanském nábřeží v Praze 8 - Karlíně. Objekt pro téměř dvě tisícovky lidí s pronajímatelnou plochou přes 17 tisíc metrů čtverečních bude dokončen do tří let. Poté se stane novým sídlem banky a dalších společností skupiny Creditas. Se Sekyrou jedná podle informací e15 o novém sídle i polostátní skupina ČEZ, která se zřejmě přesune ze stávající Brumlovky na Smíchov vedle budoucího sídla České spořitelny.

Stane se dnes: