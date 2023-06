Pilulka naráží na nezájem investorů, Udženija chce dokončit privatizace městských bytů | e15.cz

Zájem o úpis nových akcií provozovatele online i kamenných lékáren Pilulka na trhu Start pražské burzy je poměrně vlažný. Podle knihy objednávek, která byla zveřejněna ve čtvrtek dopoledne na webových stránkách burzy, zatím investoři poptávají jen zlomek z celkového počtu nabízených cenných papírů.

Když ekonomika padá, rtěnkám se daří. To potvrzují výsledky původně tuzemského eshopu Notino, který meziročně navýšil tržby o 32 procent na téměř 24 miliard korun. Internetový obchod, který prodává zejména kosmetické potřeby, pokračuje v posilování distribučních kapacit v zahraničí a v posledních měsících také rozšiřuje sortiment.

Do vedení Prahy se náměstkyně pro bydlení Alexandra Udženija vrátila po deseti letech, a to opět pod křídly staronového primátora a stranického kolegy Bohuslava Svobody. Ačkoli se magistrát chystá stavět vlastní nájemní byty, město by podle ní mělo byty také kupovat, aby se bytový fond rychleji rozšířil. Nesdílí ovšem názor minulé koalice, že by se měly zastavit všechny rozjeté privatizace městských bytů. „Domnívám se, že není fér vůči lidem, kteří s tím počítali, privatizaci nedokončit,“ řekla Udženija.

Toyota zrychluje elektromobilizaci. Součástí ambicióznějších plánů na trhu s plně elektrickými vozy je uvedení vysoce výkonných baterií s pevným elektrolytem, které by měly řidičům dopřát dojezd až 1200 kilometrů a zabrat nanejvýš deset minut dobíjecího času. Výrazné pokroky ale Toyota slibuje i u běžných a reálnému využití v masovém měřítku mnohem bližších lithium-iontových baterií.

Stane se dnes: