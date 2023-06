Elektromobil Toyota má ujet 1200 kilometrů a dobít za deset minut | e15.cz

Od oznámení Toyoty do okamžiku přípravy článku reagovaly akcie japonské automobilky růstem o deset procent, čímž se přiblížily dosavadnímu maximu z loňského ledna. Výši investic Toyota neupřesnila, chystaným radikálním přebudováním továren a zavedením nových technologií nicméně cílí na snížení cen, a tím i na dohnání konkurence v čele s americkou Teslou.

S Li-ion bateriemi nové generace počítá od roku 2026. Na jedno nabití slibují dojezd až tisíce kilometrů. Pro srovnání, nejprodávanější bateriový vůz současnosti Tesla Model Y zvládne ve verzi s dlouhým dojezdem okolo 530 kilometrů.

Pozoruhodnější je nicméně příklon Toyoty k bateriím s pevným elektrolytem. Této technologii mnozí přičítají „průlomový“ potenciál, pokud jde o dojezd, rychlost dobíjení i údajnou vyšší odolnost vůči vznícení. Navzdory mnoha ambiciózním plánům řady výrobců – například Fiskeru, jenž své snahy vzdal – se zatím nepodařilo přenést úspěchy z laboratoře k ziskové sériové výrobě. Toyota přesto slibuje pokrok.

Optimismus opírá o údajný technologický průlom, jenž odstraňuje potíže s životností článků. Aktuálně tak vyvíjí prostředky na masovou výrobu těchto baterií, které hodlá komercializovat počínaje roky 2027 a 2028. Toyota hovoří o dojezdu až 1200 kilometrů a nanejvýš deseti minutách dobíjecího času. V současnosti reálně fungující a zároveň nejrozšířenější síť superchargerů Tesly nabízí ekvivalent zhruba 321 kilometrů dobitých za čtvrt hodiny. Výroba přelomových baterií má být součástí nové továrny na elektromobily Toyoty, jejíž kapacita má do roku 2030 činit 1,7 milionu vozů.

Ve hře jsou i takzvané polotuhé baterie, se kterými počítá kromě Toyoty Volkswagen, Mercedes či Renault. Teslu v seznamu schází. Loni v březnu se její majitel Elon Musk na Twitteru vyjádřil v tom smyslu, že tuto technologii mohla automobilka už dříve instalovat do modelu S. Důsledkem by však podle Muska bylo jen snížení kvality vozu, který by 99,9 procenta času převážel zbytečně těžkou baterii, což by zhoršilo akceleraci, řízení i účinnost motoru.

Toyota cílí na prodej 1,5 milionu plně elektrických aut ročně do roku 2026 a na prodej 3,5 milionu těchto vozů do roku 2030.