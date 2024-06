Na český trh s obnovitelnými zdroji vstupuje nový hráč z Polska, firma Enerconet podnikatelů Krystiana Stachowiaka a Piotra Wiśniewského. Od společnosti Asental Zdeňka Bakaly koupila fotovoltaický park o výkonu 7,5 megawattu u Havířova. Projekt míří do závěrečné fáze developmentu a ve druhé polovině roku chce nový vlastník požádat o stavební povolení. Informaci e15 potvrdil někdejší ministr dopravy Gustav Slamečka, který má v českém Enerconetu na starosti vztahy s veřejností.

Právě proběhlé volby do Evropského parlamentu se často pejorativně označují za „volby druhé kategorie“, ale ve skutečnosti europoslanci a zástupci vlád jednotlivých členských států rozhodují o legislativě, která ovlivňuje náš život víc než většina našich vlastních českých zákonů. Nebo se do nich v případě směrnic musí promítnout.

Generace obézních dětí je časovanou bombou pro zdravotní systém, varuje odborník na výživu.

Česká národní banka udělila vysokou pokutu jednomu z nejvýznamnějších tuzemských hráčů na trhu platebních institucí. Třímilionový trest dostala firma Global Payments za to, že nedostatečně zohledňovala legislativu týkající se praní špinavých peněz. Mimo jiné například průběžně nesledovala skutečnou vlastnickou strukturu některých účastníků transakcí, ačkoli to takzvaný Anti-Money Laundering neboli AML legislativa požaduje. Společnost zatím nemá jasno o svém dalším postupu vůči ČNB.

Volby do Evropského parlamentu přinesly jasný vzkaz voličů směrem k přehodnocení dosavadního přístupu k zelené politice nebo migraci. Žádné velké revoluce se ale v Evropské unii přesto nedočkáme, Green deal Evropa neopustí, možná jen upraví, myslí si Jiří Kubíček, vedoucí kanceláře Evropského parlamentu v Praze. „Posílí hlasy revize těch posledních pěti let a oslabí se federalistické tendence,“ říká Kubíček. který stojí v čele kanceláře, jež se letos přestěhovala do nových prostor na Národní třídě a otevřela tu také nové interaktivní muzeum Zažijte Evropu – Europa Experience. Hlavním cílem pražské kanceláře je zvyšovat v Česku povědomí o Evropské unii a dění v europarlamentu.

