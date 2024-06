Pokušení předvolebních dárků je velké a poznamenává také současnou vládní koalici. Patrné je už teď před volbami do Evropského parlamentu a podzimními krajskými a senátními volbami. Zdaleka největším tlakům ale budou trojblok Spolu, STAN a Pirátská strana vystaveny před volbami do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde nový kabinet. Dokládají to už nynější požadavky ministrů na státní rozpočet pro příští rok. Kdyby jim měl šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) vyhovět, musel by schodek zatím prvního nástřelu finančního plánu s deficitem 235 miliard korun zvýšit přibližně o sto miliard.

Cesta argentinského prezidenta Javiera Mileie po Evropě se posouvá o necelý týden. Do Prahy Milei dorazí 24. června, v odpoledních hodinách převezme Výroční cenu Liberálního institutu v paláci Žofín, kde zároveň vystoupí s přednáškou Prezident Milei: Jak na neefektivní vládu. Partnerem akce je e15.

Podívejte se na rozhovor s Danuší Nerudovou v pořadu FLOW:

Rozhovor s Danuší Nerudovou pro pořad FLOW • e15

Přes dvanáct a půl miliardy korun vyplatila Česká národní banka jen během května na úrocích domácím bankám za peníze, které u ní mají uložené. Vkladů bank u centrální banky jdoucích za stále atraktivní úrokovou vábničkou přitom během posledního roku vytrvale přibývá. Koncem dubna měly domácí bankovní domy uloženo u ČNB 2,89 bilionu korun. To je zhruba o deset procent více než před rokem a zároveň nedaleko od historického maxima z dubna 2022. Důvodem je mimo jiné přebytek peněz, které banky nedokážou spotřebovat ve svém tradičním byznysu, tedy půjčování peněz. Pro centrální banku je nicméně objem vyplácených úroků komerčním bankám momentálně jednou z nejvýznamnějších příčin více než čtyřsetmiliardové ztráty nahromaděné v posledních letech.

Stávka ve slovenské televizi Markíza je na spadnutí. Vedení televize ukončilo jednání se zástupci stávkového výboru, protistrana totiž na kompromisní návrhy vůbec neodpověděla, uvedla TV Markíza. Část zaměstnanců televize vyhlásila stávkovou pohotovost a upozornila, že pokud se s vedením Markízy nedohodnou, využijí „všechny právní kroky kolektivního odporu“. Tito zaměstnanci vedení televize vyzvali k závazku, že Markíza bude pokračovat ve vysílání politického diskusního pořadu. Jeho okamžité pozastavení televize oznámila minulý týden.

