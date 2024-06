Státní rozpočet čeká těžký rok, budou sněmovní volby. Ministři chtějí přidat desítky miliard

Pokušení předvolebních dárků je velké a poznamenává také současnou vládní koalici. Patrné je už teď před volbami do Evropského parlamentu a podzimními krajskými a senátními volbami. Zdaleka největším tlakům ale budou trojblok Spolu, STAN a Pirátská strana vystaveny před volbami do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde nový kabinet. Dokládají to už nynější požadavky ministrů na státní rozpočet pro příští rok. Kdyby jim měl šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) vyhovět, musel by schodek zatím prvního nástřelu finančního plánu s deficitem 235 miliard korun zvýšit přibližně o sto miliard.