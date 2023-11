Raiffeisen jde do krypta, ale ne v Česku. Ve Škodě Auto stávkovalo deset tisíc lidí | e15.cz

Raiffeisenbank v Česku ruší účty podnikatelům s kryptoměnami, její rakouská příbuzná ale vnímá digitální měny úplně jinou optikou. V lednu uvidí klienti vídeňské větve jedné z regionálních bank Raiffeisenlandesbank, které společně vlastní matku české Raiffeisenbank, přímo ve svém internetovém bankovnictví nabídky na obchodování bitcoinu a krypta. Zatímco česká Raiffeisenbank si podle vyjádření pro e15 bude dál držet od krypta odstup, v německy mluvících zemích se pouští do zprostředkování investic do virtuálních měn i další finanční domy.

Vypadalo to jako geniální investice. Dluhopis měl oproti nominálu třetinovou slevu, sliboval zhruba pětiprocentní roční úrok a třeba v době prakticky neúročených spořicích účtů působil téměř jako zjevení. Zájem o něj byl samozřejmě obrovský, i proto se brněnskému podnikateli Jiřímu Slezákovi od roku 2014 podařilo v celkem čtrnácti emisích rodiny firem Reality Investing nabrat vyšší stamiliony korun. Byznys se ale zadrhl a drobným investorům zůstal v rukách balík nesplácených dluhopisů.

Pondělních demonstrací proti vládě se kromě učitelů, zdravotníků a dalších státních zaměstnanců účastnili i pracovníci řady firem. Největší protest se konal v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto, která kvůli tomu přerušila výrobu na dvě hodiny. Ve většině podniků se ovšem stávkovalo spíše symbolicky, krátkým shromážděním pracovníků v době oběda či páskami na ruce.

Hlubší změny důchodového systému, po nichž volají někteří analytici, jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) politicky a společensky neprosaditelné. Pokud projde jeho reforma představená tento měsíc, schodky systému by do budoucna v průměru činily 70 miliard korun ročně. Jurečku mrzí, že především opoziční ANO nenabízí k penzijní problematice řešení. „Nechová se poctivě a zodpovědně. Každý, kdo má alespoň selský rozum, si to umí vyhodnotit,“ míní.

