Vysokorychlostní tratě jsou podobně jako jaderné elektrárny klíčovou investicí státu, mnohem lepší než nesmyslné stíhačky F-35, domnívá se majitel RegioJetu Radim Jančura. V době, kdy budou žluté vlaky křižovat republiku rychlostí až 320 kilometrů za hodinu, mu už však patrně patřit nebudou. „Nedávno jsem se definitivně rozhodl tak, že jednou firmu prodám. Je mi 52 let, nebudu tu věčně. Mám dceru, nestuduje technické zaměření, takže je prodej přirozenou volbou,“ říká Jančura.

Nespokojenost s hlavními politickými silami v zemi a jejich odklon od původních programů, ať už je to vládní ODS, STAN nebo TOP 09, či opoziční hnutí ANO, oživuje úvahy byznysmenů a politických marketérů o založení nové strany. Zasáhla by do boje už příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde další vláda. Jedním z impulzů pro vznik nového subjektu je aktuální průzkum Marek Prchal Express na reprezentativním vzorku více než dvou a půl tisíce dotázaných, který si u agentury STEM/MARK nechal zpracovat Marek Prchal, někdejší pravá ruka šéfa ANO Andreje Babiše.

Spojení vůdce hnutí ANO Andreje Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, francouzskou političkou Marine Le Penovou nebo se šéfem nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu Geertem Wildersem už je pro některé Babišovy souputníky příliš. Založení nové evropské frakce Patrioti pro Evropu, kde má hnutí ANO hrát jednu z vůdčích rolí, už rozzlobilo například nového europoslance Jaroslava Bžocha. Babiše ale kvůli tomu opouští další výrazná figura, publicista a šéf správní rady „aňáckého“ think-tanku Institut pro politiku a společnost Jan Macháček.

Festivalová sezona je v plném proudu a pořadatelé hudebních akcí už nyní hodnotí dopady přijaté úpravy pravidel pro dohodáře na své rozpočty. Vláda se touto změnou pravidel rozhodla vytáhnout do boje proti využívání dohod u více zaměstnavatelů jako jediného zdroje příjmu. Podle organizátorů kulturních a sportovních podniků i eventů a také podle firem, které jim dodávají brigádníky, však nová pravidla nezohledňují právě krátké sezonní a jednorázové akce. Ty se bez dohodářů prakticky neobejdou a příplatky za práci ve ztíženém prostředí jejich pořadatelům citelně navyšují náklady.

