Nespokojenost s hlavními politickými silami v zemi a jejich odklon od původních programů, ať už je to vládní ODS, STAN nebo TOP 09, či opoziční hnutí ANO, oživuje úvahy byznysmenů a politických marketérů o založení nové strany. Zasáhla by do boje už příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde další vláda. Jedním z impulzů pro vznik nového subjektu je aktuální průzkum Marek Prchal Express na reprezentativním vzorku více než dvou a půl tisíce dotázaných, který si u agentury STEM/MARK nechal zpracovat Marek Prchal, někdejší pravá ruka šéfa ANO Andreje Babiše.