V Senátu nyní čeká na projednání pozměňovací návrh, který by zaměstnavatelům alespoň umožnil domluvit se s brigádníky předem na podmínkách s tím, že příplatky za ztížené podmínky a práci o večerech a víkendech by byly rovnou započítány do jejich odměny. Festivalová scéna sice tuto částečnou změnu vítá, po zákonodárcích ale bude chtít víc. „Budeme usilovat o vynětí jednorázových akcí z těchto pravidel,“ říká výkonný ředitel Festivalové asociace (FESTAS) Jiří Hlinka.

Organizátoři takových podniků i firmy, které pro ně shánějí pracovníky, se shodují, že kromě příplatků prodražuje jejich činnost nové papírování i nutnost najmout odborníky na pracovní právo a účetnictví. Například společnost Shameless, která zajišťuje technický personál pro většinu hudebních akcí v Česku, musela na administrativu spojenou s brigádníky vyhradit tři nové zaměstnance.

Papírování jako v devadesátkách

„Bující byrokracie s sebou nese náklady, které se projeví v cenách, a je otázka, kdy se tato křivka zastaví. Při uzavírání vyšších stovek DPP za půl roku pak znamená každá drobnost, jako je třeba jen nepřidělené rodné číslo u cizince nebo rodné příjmení, náklad navíc,“ říká provozní ředitelka firmy Linda Štindl. Část organizátorů dokonce mluví o „papírovém návratu do devadesátek“. „Zatímco ostatní obory digitalizují, my jsme svědky toho, že naši kolegové sedí zavalení štosy papírů,“ popisuje Hlinka z FESTAS.

V Shameless museli podle výkonného ředitele Matěje Štěpána kvůli změně podmínek pro DPP „přehodnotit formát podnikání“. „Kvůli nedostatku informací jsme neměli prostor na přípravu a obětovali jsme spousty času, energie i peněz nejen do transformace systému, na kterém běží naše činnost, ale také do právních konzultací a osvěty našich zaměstnanců,“ vysvětluje Štěpán.

Novela podle Lindy Štindl navíc přišla v době, kdy už byla firma nucena zvedat mzdy a následně dodavatelské ceny kvůli vysoké inflaci. „V rámci obratu jsme si mohli dovolit přenést do cen jen část nových mzdových nákladů,“ upozorňuje provozní ředitelka a dodává, že zmiňovanou vyšší náročnost administrativy do cen ještě nepromítli.

Brigádníci za miliony

Shameless dodává brigádníky pro největší tuzemské festivaly, jako je například Rock for People, Let it Roll nebo Colours of Ostrava. První z nich proběhl v červnu, kdy ještě nebyla platná povinnost hlásit brigádníky do registru ČSSZ, u dalších dvou se ale nové povinnosti nevyhne, protože platí od 1. července.

Pomyslného černého Petra si pak letos vytáhl další ostravský festival, elektronický Beats for Love, který skončil minulou sobotu. Jeho datum konání připadlo rovnou na dva státní svátky, za které mají brigádníci také nárok za příplatek. „Pro festival to znamená zvýšení nákladů o více než čtyři miliony korun,“ vyčísluje jeho ředitel Kamil Rudolf.

„Většina pořadatelů nakonec k situaci přistoupila tak, že snížila brigádníkům hodinovou sazbu a prostřednictvím příplatků za noční práce nebo práci o víkendu dorovnala odměny z minulých let,“ popisuje výkonný ředitel Festivalové asociace Jiří Hlinka. „To ale v době, kdy letní brigádníci chybějí a je o ně obrovská přetahovaná, samozřejmě zhoršuje pozici pořadatelů akcí v další konkurenci.“

Festivalová asociace mezi svými členy nechala provést průzkum týkající se aktuální festivalové sezony, jehož výsledky má redakce e15 k dispozici. Více než 85 procent respondentů považuje rostoucí náklady na brigádníky společně s honoráři pro umělce za největší zátěž pro jejich rozpočty.

Podle Davida Suslika, zakladatele společnosti OnSinch, která se zabývá vývojem systémů na řízení nárazové práce, může být zvýšení nákladů pro část klientů platformy likvidační. „Máme i klienty, kteří na trhu působí přes třicet let a zatím stále zvažují, zda se jim za nových podmínek dál vyplatí poskytovat své služby,“ říká Suslik. Také on státu vyčítá, že nová pravidla nenastavil dostatečně flexibilně. A vyčísluje jeden z následků toho, že nezohledňují sezonní potřeby: „Například studenti, kterým teď začaly prázdniny a vyhledávají brigády na letních festivalech, dostanou za práci o svátku o 100 procent víc, což je pro organizátory obrovský náklad navíc.“

Výjimku pro sport, kulturu a studenty

Návrh, který by mohl upravit příplatky za práci v noci, ovstátních svátcích nebo v hlučném prostředí, jež se právě jednorázových kulturních a sportovních akcí dotýkají nejvíce, musí Senát projednat do 2. srpna. „Pokud ho schválí, půjde k podpisu prezidentovi a platit by mohl od začátku září. Letošní letní festivalové sezony se ale už pravděpodobně nedotkne,“ hodnotí advokátní koncipientka Valerie Cermanová z kanceláře Aegis Law, která pomáhala připravit právní analýzu nových povinností pro pořadatele hudebních akcí.

Festivalová asociace ve spolupráci s dalšími pořadateli eventů včetně sportovních má ale v plánu lobbovat za legislativní změnu, která by jednorázové krátkodobé akce ze současného systému zcela vyjmula. „Dokážeme si také představit, že by se výjimka týkala jen vysokoškoláků, tedy lidí do 25 let, kteří letní brigády vyhledávají vzhledem ke svému studijnímu rozvrhu,“ doplňuje Hlinka. FESTAS chce usilovat i o zvýšení základu pro odvod pojistného ze současných zhruba jedenácti na dvacet tisíc.