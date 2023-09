Respekt se chce odtrhnout od Economie, Seat skončí s výrobou aut | e15.cz

Součástí nejsledovanějšího burzovního indexu na světě S&P 500 se 18. září nově stanou private equity gigant Blackstone (spravuje aktiva v objemu jednoho bilionu dolarů) a nadnárodní ubytovací platforma Airbnb. S&P 500 odráží vývoj cen akcií nejvýznamnějších veřejně obchodovaných amerických korporací. Odebírejte Investiční newsletter e15.

Australský startup RayGen, v němž má podíl na pražské burze zalistovaná společnost Photon Energy, oficiálně zahájil provoz své inovativní solární elektrárny Carwarp. V jihoaustralském státě Victoria zkolaudovala takzvanou koncentrovanou solární elektrárnu, ke které je připojeno hydrotermální úložiště energie. Pro Photon Energy jde o klíčový milník, protože chce na projekt navázat svou vlastní elektrárnou s řádově větším výkonem.

Španělská automobilka Seat v blízké budoucnosti přestane vyrábět auta a v koncernu Volkswagen dostane jinou úlohu, například jako výrobce vozidel městské mobility včetně elektrických skútrů. Výroba klasických automobilů má plně přejít pod spřízněnou a nedávno osamostatněnou značku Cupra. V rozhovoru s britským týdeníkem Autocar to oznámil šéf značky VW a bývalý šéf tuzemské Škody Auto Thomas Schäfer.

Známý český týdeník Respekt by se mohl i s většinou současné redakce ještě do konce tohoto roku vyčlenit z vydavatelství Economia miliardáře Zdeňka Bakaly. O investici do Respektu a jeho vykoupení z mediálního domu jednají zástupci slovenského družstva GreenCoop, což je sdružení pěstitelů „Veselých paradajek“ ze Žitného ostrova na maďarskojazyčném jižním Slovensku. Zájem o spolupráci má také slovenský Denník N i česká Nadace Independent Press, která spoluvlastní český Deník N.

