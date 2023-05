Ranní check: Rohlík a Knihobot spojují síly, Tesla zavede reklamy, Emisní norma bude odložena | e15.cz

Americká automobilka Tesla se poprvé v historii pokusí posílit prodeje svých elektromobilů pomocí reklamy. Oznámil to její šéf Elon Musk na úterním výročním setkání s akcionáři podniku v texaském Austinu. Musk tam promluvil o plánech Tesly na příští měsíce a varoval před složitou hospodářskou situací ve světě. V následném interview pro CNBC se vyjádřil i ke svým zásluhám na vzniku společnosti OpenAI a vysvětlil, proč nefandí práci z domova.

Stát se v rámci úsporného balíčku rozhodl zrušit daňovou výjimku, která dosud platila pro podnikové benefity a takzvaně manžerské stravenky dosahující i tisícikorunové výše denně. Firmy tvrdí, že po zrušení by nemohly poskytovat bonusy a o benefity by přišly až tři miliony pracovníků. Podniky by tak navíc ztratily jednu z cest, jak motivovat zaměstnance. „Zrušení podpory volnočasových benefitů považujeme za nejhorší možné řešení, které státnímu rozpočtu nic nepřinese a jen to odnesou miliony zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků,“ říká ředitel vnějších vztahů společnosti Up poskytující zaměstnanecké benefity David Rýc.

Po spolupráci s pobočkovou sítí Levné knihy navazuje online obchod s knihami z druhé ruky Knihobot partnerství s dalším velkým hráčem. Nově budou knihy od zákazníků odvážet kurýři Rohlíku, který výtěžek ze spolupráce věnuje na charitu. Služba bude dostupná v hlavním městě Praha i v regionech, kde má Rohlík zastoupení.

Odpůrci emisní normy Euro 7 navržené Evropskou komisí si zřejmě vymohou zmírnění a odložení tohoto souboru pravidel, který by zásadně zpřísnil a zdražil výrobu aut se spalovacími motory. Dostatek sil pro zablokování návrhu posbírala podle italského ministra dopravy Mattea Salviniho Itálie spolu s Českou republikou a dalšími sedmi státy. Optimisticky se ve vztahu k Euro 7 vyjádřil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg i předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

🔴 Šéf společnosti Tesla Elon Musk varoval, že výrobce elektrických vozidel není imunní vůči globální ekonomice, která podle něj bude v příštích 12 měsících v potížích. Více 👇https://t.co/Th3lPiYszD pic.twitter.com/TLsp93ALQu — E15news (@E15news) May 17, 2023

Stane se dnes: