Ranní check: Saúdská Arábie omezí dodávky ropy, Češi czexit nechtějí | e15.cz

Zdá se, že negativní postoj firem k takzvaným „práskačům“ se značně proměňuje. Ačkoli doteď schválení zákona o ochraně oznamovatelů drhlo, zhruba čtvrtina firem už opatření interního nahlašování nekalého jednání zavedla. Ne všechny však se systémem souhlasí, pro část z nich půjde podle zakladatele startupu Sloneek a HR stratéga Milana Rataje až o „kulturní šok“.

„Všechno se nedá udělat tak, jak jsme si představovali," uvedl premiér Petr Fiala v pořadu Partie Terezy Tománkové, kde se setkal s bývalým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl, že tak jako Babiš nepočítal s covidem, tak oni nepočítali s válkou na Ukrajině. Andrej Babiš premiérovi vyčítal, že vláda nemyslí na lidi, a že nezastropovala ceny energií, když měla.

V polovině června si Česká republika připomene dvacet let od referenda, v němž se občané 77 procenty hlasů vyslovili pro vstup do Evropské unie. Členem evropského bloku se naše země stala o necelý rok později. Jak tento krok ovlivnil tuzemskou ekonomiku? Proč ani po dvou dekádách v unii neplatíme eurem? A co by se stalo, kdyby tehdejší hlasování dopadlo jinak?

Saúdská Arábie sníží o jeden milion barelů denně množství ropy, které posílá do světové ekonomiky. Podle agentury AP tak učiní jednostranný krok na podporu růstu cen ropy poté, co dvě předchozí snížení produkce ze strany členů skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, nedokázala zvýšit ceny. Oznámila to po zasedání ve Vídni. Zbytek zemí se dohodl na prodloužení dřívějších škrtů v dodávkách až do konce roku 2024.

