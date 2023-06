Debata Babiše a Fialy: Babiš nepočítal s covidem, my nepočítali s válkou | e15.cz

„Musíme poslouchat, co říkají ekonomové. Myslím, že podle nich je to jasné. Jedna příčina byla rozhazovačnost předešlé vlády za covidu, poté energetická krize a nakonec fakt, že některé články řetězce využili situace a zvýšili své marže,“ uvedl Fiala důvody, proč se Česko nachází v krizi. Zároveň uvedl, že jeho vláda jako první dělá protiinflační ekonomiku s tím, že predikce ukazují, že se inflace brzy dostane na jednociferné číslo.

Babiš reagoval, že jeho vláda inflaci naopak srazila. „Pan premiér mi tady nadává. Mluvil o Babišově drahotě a teď tady máme Fialovu drahotu a chudobu. Vláda udělala fatální chybu. Měli zastropovat ceny energií. Není pravda, co se tady stále opakuje. My jsme navyšovali platy a důchody. Lidi žijí z úspor, které jsme jim my dali,“ řekl Babiš hned na začátku debaty.

Babiš následně uvedl, že zemi předali s šestým nejnižším dluhem. Podle Fialy šlo na covid jen 10 procent z určených peněz. Zbytek podle něj předešlá vláda rozházela. Naopak jeho vláda se snaží deficity snížit, což se snažil ukázat na grafu, který do studia přinesl.

Snížení daně z příjmu

Další otázka směřovala na snížení daně z příjmu, na kterou měli Babiš i Fiala vliv. Fiala z pozice premiéra a Babiš jako poslanec, který tento návrh přednesl. Premiér uvedl, že svého rozhodnutí nelituje a že to bylo správné. „Byl to dlouhodobý návrh ODS. Udělali jsme opatření, které přineslo lidem o 7 procent příjmů navíc,“ řekl Fiala.

„Během prvního roku vlády jsme snížili daňové zatížení občanů o 30 miliard, odbory říkají dokonce o 50. Udělali jsme to, abychom pomohli lidem, firmám a živnostníkům, co byli postiženi vysokými cenami energií a dalšími problémy, daně jsme tedy snížili,“ uvedl dále v pořadu Fiala. Babiš premiérovi odporoval a říkal, že pro lidi nedělají dostatek.

Řeč přišla i na schodek státního rozpočtu, který vláda vyčerpala už na zhruba 99 procent. „Nevyvíjí se to dobře, ale ještě nemůžu říct, že to nedodržíme,“ uvedl Fiala. „Zvýšené výdaje dokazují, že potřebujeme konsolidační balíček,“ dodal. Příjmy do státní pokladny budou podle Fialy přicházet až kolem léta. „Pokud by se ukázalo, že ne, tak jsme připraveni šetřit tak, abychom dostali ten rozpočet pod kontrolu,“ zakončil Fiala.

Zastropování energií

Babiš s premiérem nesouhlasil. Podle něj měla vláda zastropovat především cenu energií. „Ministr financí je absolutně nekompetentní. Kdyby vykoupili ČEZ a srazili cenu energií, tak by se to nestalo,“ uvedl Babiš. Podle něj se má stát z krize proinvestovat.

„Říkal jsem před volbami, že se pan premiér na svou pozici nehodí,“ uvedl Babiš. Podle něj píše hezké knížky, ale neměl by být premiérem. „Pan předseda mi naplánoval budoucnost. Je to trochu nehorázné a určitě nedemokratické,“ reagoval Fiala.

„Jeden z hlavních zdrojů inflace byly ceny potravin. Vy jste jeden z největších producentů potravin, tak proč nesnížíte marže?,“ zeptal se Fiala Babiše. Podle Babiše však výroba potravin souvisí právě s vysokými cenami energií.

Andrej Babiš: ÚHOZ* řekl, že potravináři jsou chudáci. Tereza Tománková (moderátorka): No to určitě ÚHOZ neřekl. Andrej Babiš: No tak neřekl, to říkám já. *Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podle Babiše je pak problém, že vláda nezveřejňuje, kolik peněz vynaložila na pomoc Ukrajině. Fiala ale uvedl, že ministerstvo financí tuto částku zveřejňuje. Celková pomoc Ukrajině se pohybuje v nižších desítkách miliard, do konce roku to bude zhruba 30 až 40 miliard korun, uvedl premiér Fiala. Podle Babiše ale Fialova vláda dává peníze na Ukrajinu, ale na „naše lidi kašle“.

Nakonec padla řeč i na konsolidační balíček, za kterým podle Fialy stojí celá vládní koalice. „Ano, ta opatření jsou tvrdá, ale vyvážená,“ uvedl. „Tlakům ustupovat nebudeme. Některým podnikatelům se to nelíbí. Babišovi se to taky nelíbí, protože už nebudou dotace na toustový chleba,“ dodal.