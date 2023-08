Na Apple dolehla slabá poptávka po telefonech | e15.cz

✅ Tržby Applu zachraňovaly služby. Amazonu se daří

Apple ve třetím finančním čtvrtletí svého finančního roku zvýšil čistý zisk o dvě procenta meziročně na 19,9 miliardy dolarů. Tržby nepatrně klesly na 81,8 miliardy dolarů. Sestup zaznamenaly především prodeje telefonů iPhone. Ani Apple tedy není imunní vůči globálnímu poklesu poptávky po mobilních telefonech. Tržby Applu tak zachraňoval rostoucí zájem o služby jako Apple TV.

Analytici také s nadějí vyhlížejí do právě běžícího čtvrtletí. Apple by mě představit nové telefony iPhone 15 a hodinky Apple Watch, což by mělo vadnoucí poptávku opět nakopnout.

Čtvrtletní výsledky hospodaření oznámil i Amazon. Ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 11 procent na 134,4 miliardy dolarů. Zisk dosáhl 6,7 miliardy dolarů, ve stejném čtvrtletí roku 2022 byla firma ve dvoumiliardové ztrátě.

Byznys Amazonu táhly příjmy z cloudových služeb, které posílily o 12 procent. Příjmy z reklamy stouply v meziročním srovnání o víc než pětinu.

Pod českou korunou se potenciálně otevřela propast. Česká národní banka totiž formálně ukončila režim devizových intervencí, který ohlásila loni v květnu a jehož smyslem bylo předcházet přílišnému oslabování koruny. Spekulanti po rozhodnutí centrální banky okamžitě naskočili na korunu a poslali ji během minut takřka o procento dolů. Podle ekonomů tlak na slabší korunu může dále pokračovat, přinejmenším totiž oslabila významná podpora české měny od centrální banky.

Miliardář a vlastník skupiny Vafo vyrábějící krmiva pro domácí mazlíčky Pavel Bouška převzal majoritní podíl v tradiční značce biopotravin a zdravé výživy Country Life. Už před dvěma lety přitom Bouška získal majoritu ve společnosti Lifefood, jež je specialistou na raw food, tedy tepelně neupravenou stravu. Jeden z největších evropských výrobců krmiva pro zvířata tak staví úplně novou divizi zdravé výživy. „Nabízí se společná logistika i propojení obou společností. Lifefood je velmi úspěšný v exportu, Country Life je naopak velmi úspěšný v prodeji v České republice,“ říká Bouška v rozhovoru.

Společnost PPF dál posiluje ve svém nově budovaném byznysu. V průběhu druhého čtvrtletí získala minoritní podíl v největším světovém prodejci jachet MarineMax. Za 5,4 procenta zaplatila v přepočtu přes 700 milionů korun.

