Investor Pavel Hubáček zahájil výstavbu prvního bateriového projektu, který zdědil po Pavlu Tykačovi. Ve Skotsku začal budovat velkokapacitní úložiště za zhruba 300 milionů liber, tedy až téměř devět miliard korun. Výkon baterie má dosáhnout 500 megawattů a kapacita až 1000 megawatthodin, což má umožnit zásobovat elektřinou až 450 tisíc domů. Informaci e15 potvrdila Lucie Brunclíková, mluvčí Hubáčkovy skupiny Creditas, která projekt vlastní.

Bývalý poslanec Dominik Feri nastoupil o víkendu do vězení, sdělil zdroj z vězeňského prostředí. Sedmadvacetiletý doktor práv si bude odpykávat tříleté odnětí svobody za znásilnění dvou dívek - z toho jedné nezletilé - a za další pokus o znásilnění. Podle serveru tn.cz je Feri ve věznici v Teplicích.

V Evropské unii vznikne vysoce moderní pilotní prototypová linka na výrobu nejpokročilejších čipů. Belgická výzkumná organizace Imec, která je klíčovým světovým centrem pro vývoj polovodičů budoucnosti, na ni má schválené financování ve výši 2,5 miliardy eur, asi 62 miliard korun. Díky tomu se rozjede linka schopná produkovat čipy modernějším procesem, než jaký aktuálně zvládá světový lídr v zakázkové výrobě, tchajwanská společnost TSMC. K lince Imeku by měla získat přístup i Česká republika.

Vláda se vrhá do podpory výstavby nájemního bydlení. Spoléhá přitom nejen na obce jako dosud, ale i na soukromý kapitál. Stát starostům a developerům poskytne zvýhodněné půjčky se zhruba dvouprocentním úrokem, peníze mají být určeny na výstavbu i odkup nájemních bytů. Kromě toho předá stát obcím bezplatně dvě stě stavebních pozemků. Výsledky si premiér Petr Fiala slibuje už do tří let.

