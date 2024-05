Vláda se vrhá do podpory výstavby nájemního bydlení. Spoléhá přitom nejen na obce jako dosud, ale i na soukromý kapitál. Stát starostům a developerům poskytne zvýhodněné půjčky se zhruba dvouprocentním úrokem, peníze mají být určeny na výstavbu i odkup nájemních bytů. Kromě toho předá stát obcím bezplatně dvě stě stavebních pozemků. Výsledky si premiér Petr Fiala slibuje už do tří let.