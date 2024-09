Říká se mu druhé kolo krajských voleb. S kartami, které dostaly od voličů, si strany sednou ke stolu a začnou licitovat. O tom, kdo nakonec sestaví regionální vládu v čele se svým hejtmanem, přitom nerozhoduje jen volební zisk. Ten může, ale také nemusí být vstupenkou do partie, v níž se střetávají osobní vztahy, schopnost kompromisu a politické zájmy. Často se stává, jak se v předminulém i minulém klání o regiony přesvědčilo hnutí ANO, že volební vítěz z tohoto druhého kola úplně vypadne. Redakce e15 vybrala tři největší kraje, kde se volí, a popsala místní politickou situaci.

V České republice i celosvětově roste fenomén investování na privátních trzích. Téma private equity jsme podrobně probrali s partnerem a investičním manažerem společnosti EMUN Filipem Savim.

Tuzemští vývojáři videoher by od příštího roku mohli dosáhnout na státní dotace v podobné formě, jakou mají filmaři. Počítá s tím návrh novely zákona o audiovizi připravený ministerstvem kultury, který už podpořily kulturní a mediální výbory ve sněmovně. Zatímco filmy čerpají státní peníze dlouhodobě a jen málokdy se podaří vytvořit mezinárodně úspěšné dílo, u her je to naopak. Čeští vývojáři ve světě už prodali desítky milionů kopií svých her, aniž by se o ně stát zajímal. Tak proč by je najednou měl začít podporovat?

✅ VW vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, od července může propouštět

Automobilový koncern Volkswagen formálně vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, která bránila propuštění zaměstnanců v jeho německých podnicích od roku 1994. Dnes o tom podle agentury DPA informoval odbory. Znamená to, že smlouva, která měla původně platit až do roku 2029, vyprší za šest měsíců, takže v červenci příštího roku může podnik začít v Německu propouštět.

Kromě dohody o zajištění pracovních míst vedení Volkswagenu zrušilo i program, který zajišťoval zaměstnávání stážistů, a program zaměstnávání lidí prostřednictvím pracovních agentur. Nyní se firma chystá dohodnout s odbory a závodní radou na nových pravidlech tak, aby mohla začít platit od poloviny příštího roku.

