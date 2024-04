Novou hlavou slovenského státu byl v sobotním hlasování přesvědčivě zvolen dosavadní předseda parlamentu a bývalý premiér Peter Pellegrini, který získal 53,1 procenta hlasů. Ačkoli předvolební průzkumy předpovídaly mnohem těsnější souboj, Pellegriniho soupeř z druhého kola diplomat Ivan Korčok za vítězem nakonec zaostal o více než šest procentních bodů. Podle slovenského tisku pomohla šéfovi strany Hlas-SD sázka na téma války a také vysoká volební účast, jež přesáhla 61 procent.

Švédská společnost Pophouse Entertainment koupila práva na kapelu Kiss. Ačkoliv nezveřejnila částku, kterou měla za balíček vydavatelských práv, celé hudební knihovny a vizuální identity legendární rockové skupiny zaplatit, zahraniční média mluví o více než 300 milionech dolarů. Společnost Pophouse nyní chystá digitální show skupiny s avatary, které Kiss představili na svém posledním koncertě v newyorské Madison Square Garden loni v prosinci.

Česká republika bude v budoucnu potřebovat čtyři nové jaderné reaktory, otázkou je, v jakém čase je bude nutné a výhodné postavit. V pořadu České televize to v neděli uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda by měla rozhodnout o nabídkách uchazečů o stavbu nových bloků v Česku do konce června. Podle ministra budou při rozhodování o počtu nyní vybraných bloků rozhodující ekonomické podmínky nabídek.

Jestli má generativní umělá inteligence nějakého vítěze, je jím Nvidia. Americké firmě totiž přináší AI mnohamiliardové zisky a růst akcií do takové míry, že tržní hodnota společnosti se kvapně blíží Applu. Velké jazykové modely i neuronky pracující s obrazem a zvukem se totiž nejčastěji trénují a následně i běží na čipech od Nvidie.

Stane se dnes: