Strašení válkou zabralo. Slováci si za prezidenta zvolili Pellegriniho

„Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta,“ prohlásil po oznámení volebních výsledků Pellegrini. Vítězství ve volbách podle něj upevní vládu premiéra Roberta Fica a vládní koalici. „Vláda se nemusí obávat, že z Prezidentského paláce vznikne oportunistické centrum, které jí bude škodit,“ dodal příští šéf státu. Současnou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která svůj úřad z vlastního rozhodnutí neobhajovala, Pellegrini vystřídá v polovině června.

Mezi prvními politiky, kteří Pellegrinimu pogratulovali ke zvolení, byl šéf české vlády Petr Fiala (ODS) i lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Ten Pellegriniho hlasitě podporoval už před volbami. Fiala uvedl, že věří v další „rozvíjení výborných a hlubokých vztahů“ mezi Českem a Slovenskem.

Pellegrini ovládl výraznou většinu slovenských regionů včetně těch s početnou maďarskou menšinou. Celkem přesvědčil přes 1,4 milionu voličů. Protikandidátovi se dařilo hlavně v Bratislavě a jejím okolí a pak už jen v několika slovenských okresech.

Poražený Korčok, jemuž nepomohla ani skutečnost, že ve volbách získal skoro o 200 tisíc hlasů více než Čaputová před pěti lety, neskrýval své zklamání a obvinil rivala, že vyhrál s pomocí šíření strachu a nenávisti. Pellegrini obhajoval rozhodnutí Ficova kabinetu zastavit vojenskou pomoc Ukrajině a Korčoka označoval za politika, jenž by zatáhl Slovensko do válečného konfliktu. „Toto vám nezapomenu,“ vzkázal Pellegrinimu a jeho vládním spojencům Korčok.

Také přední slovenské deníky napsaly, že se Pellegrinimu podařilo získat voliče zejména strašením válkou. „Na velkou část voličů to pravděpodobně zabralo. Strach je nejsilnější mobilizační prvek,“ podotýká Pravda. Roli však podle listu sehrál i fakt, že v předchozích dvou prezidentských volbách zvítězil kandidát antificovské opozice: „Příznivci nynější vládní koalice chtěli, aby se to obrátilo. Podobně to zafungovalo i v Česku, jen v obráceném garde – po dvou neúspěšných pokusech porazit Miloše Zemana se opoziční tábor zmobilizoval až potřetí, když vyhrál Petr Pavel.“

Většina světových médií se shoduje, že výsledek voleb je především velkým triumfem premiéra Fica. Ten díky spojenectví s Pellegrinim v podstatě získal absolutní kontrolu nad slovenskou politikou. Západní noviny popisují Fica a Pellegriniho jako „proruské populisty“. Třeba americký deník The New York Times vnímá Pellegriniho vítězství jako posílení vlivu Rusku nakloněných politických sil ve střední Evropě. Ruská agentura RIA Novosti naopak ocenila, že se Pellegrini „zasazuje o ukončení bojů na Ukrajině“.