Ranní check: Technologičtí miliardáři posouvají hranice pokroku. Stát založí realitní fond

Cesty na Mars? Samořiditelná auta? Revoluce v telefonech? Personalizovaný internet? Umělá inteligence? Znovupoužitelné vesmírné rakety? Ve všech těchto oblastech posouvají hranice pokroku velké technologické firmy, pod kterými jsou podepsaní povětšinou američtí miliardáři. Ta převaha je až zdrcující. Jsou to hlavně zakladatelé digitálních molochů typu Googlu nebo Applu, jejichž nejen symbolický vliv na společnost je leckdy vyšší než v případě politických představitelů, o jiných podnikatelích nemluvě.

Komplex Airbusu v Marignane působí spíše dojmem malého, velmi dobře organizovaného města s mimořádnou koncentrací vysokoškolsky vzdělaných osob. Více než deset tisíc špičkově kvalifikovaných lidí zde dává život strojům za desítky milionů eur. Modelů zde v Provence vzniká hned několik: jak menší stroje H125 a H130, který létá s turisty například nad Grand Canyonem, tak i ty větší jako H160, H175, H215 „Super Puma“ a vojenské NH90 a Tiger. Marignane lze pojmenovat jako montovnu, většina dílů sem putuje z jiných částí Evropy.

VIDEO: Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, neví, o čem mluví, říká premiér Petr Fiala v pořadu FLOW

Hasičský mercedes zaparkovaný na pozemku u lesa na svém hřbetu nenese cisternu, ale… ano, dřevostavbu. Domeček pětičlenné rodiny a psa Sheldona. Tohle auto stejně jako nápis „Fuji Nomads, if not now, then when“ na červené kapotě krásně vystihuje Marii-Christine a Matěje Stráníkovy a jejich přístup k životu. Rozhodli se žít na cestě, a to s odvahou, bez kompromisů a omluv, že to kvůli něčemu nejde.

Kromě dotací a zvýhodněných úvěrů chce ministerstvo pro místní rozvoj vyzkoušet nový finanční nástroj, který by pomohl nastartovat výstavbu bydlení v České republice. Rezort pod vedením Ivana Bartoše připravuje založení holdingového fondu, který bude investovat do projektů dostupného bydlení. Stát do něj plánuje vložit miliardu korun z Národního plánu obnovy a nyní hledá strategického partnera ze soukromého sektoru, který by do něj vložil další miliardu.

Stane se dnes: