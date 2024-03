Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do poloviny roku 2025 připravit zákon, který zajistí řízený odchod od uhlí v energetice do roku 2033. Řekl to v neděli v debatě České televize. Ministr o řízeném odchodu mluvil v souvislosti s výrokem majitele skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, že zvažuje uzavření elektráren Počerady a Chvaletice a svých dvou uhelných lomů na jaře 2025. Podle Síkely ČR odstavení elektráren zvládne.

Výrobky čínského internetového tržiště Temu v posledních měsících zavalily český online prostor. Nyní se ukazuje, že úspěchu u tuzemských zákazníků dosahuje čínský obchodník také cílením reklamy přes české značky a obchody. Jeho přístup je ale problematický nejen z právního hlediska. Zboží, které se nakonec zákazníkovi nabízí, je jiné značky a namísto povědomého domácího e-shopu se nakupující ocitá opět v síti Temu.

Producent outdoorového vybavení Vista Outdoor dostal od kanadské investiční společnosti MNC Capital „nevyžádanou nabídku“ na převzetí za 2,04 miliardy dolarů, v přepočtu bezmála 48 miliard korun. Napsala o tom agentura Reuters. Vista, o jejíž divizi sportovního zboží Sporting Products, usiluje i Czechoslovak Group Michala Strnada, následně potvrdila, že nabídku dostala. O finančních podmínkách se ale nezmínila.

Společnost Barrandov Televizní studio (BTS), provozovatel TV Barrandov vlastněná Jaromírem Soukupem a Janem Čermákem, získala včera (v úterý 27. února) od soudu tříměsíční ochranu před věřiteli. Jak ukazuje zápis v insolvenčním rejstříku, firma je v platební neschopnosti – obchodním partnerům dluží téměř miliardu korun. Právník Jiří Koubek z advokátní kanceláře GT Legal v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, proč společnost nyní o ochranu před věřiteli požádala, co se bude dít dál i jakou mají věřitelé šanci domoci se svých pohledávek.

