Český producent dronů Primoco chystá asijskou expanzi. Do regionu už dodává v Praze zhotovované bezpilotní prostředky, například do Malajsie, nově ale bude v Asii i vyrábět. Primoco se totiž dohodlo s vládou Uzbekistánu na založení společného podniku, který zajistí zbudování výrobního, výcvikového a servisního střediska poblíž Taškentu, a to už v letošním roce.

Český zpracovatel drahých kovů Safina, který byl historicky ovládán ruským kapitálem, opět změnil majitele. Novým a po vypuknutí války na Ukrajině již třetím vlastníkem fabriky sídlící ve Vestci u Prahy se stala kyperská společnost Medisore invest v čele se správcem majetku Grigory Burenkovem. Podezření z vazeb na ruské oligarchy přetrvávají.

Syndromem vyhoření trpí pětina populace, říká odborník Jan Piskač

V Gruzii pokračují protesty kvůli vládní snaze protlačit zákon o zahraničním vlivu. Kritici tvrdí, že jeho vzorem je ruská norma, kterou Kreml používá k potlačování opozice, občanské společnosti a médií. Gruzie proto podle komentátorů nyní stojí na důležitém rozcestí, kdy se rozhoduje o svém směřování na Západ, či o propadu do sféry moskevského vlivu.

Česká softwarová společnost Ataccama rozjela důležitý proces, který by jí v budoucnu měl pomoci k případnému vstupu na burzu a statusu takzvaného jednorožce, tedy firmy s hodnotou alespoň jedné miliardy dolarů. Tomu se Ataccama přiblížila v polovině roku 2022, když do ní americký fond Bain Capital vložil 150 milionů dolarů. „Díky vstupu Bainu jsme se dostali na ohodnocení 550 milionů dolarů. Tuto laťku určitě chceme posunout,“ řekl e15 nový výkonný ředitel Ataccamy a bývalý hráč NHL Mike McKee.

