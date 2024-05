Český producent dronů Primoco chystá asijskou expanzi. Do regionu už dodává v Praze zhotovované bezpilotní prostředky, například do Malajsie, nově ale bude v Asii i vyrábět. Primoco se totiž dohodlo s vládou Uzbekistánu na založení společného podniku, který zajistí zbudování výrobního, výcvikového a servisního střediska poblíž Taškentu, a to už v letošním roce. Deníku e15 to sdělil spoluzakladatel a majoritní akcionář firmy Ladislav Semetkovský.