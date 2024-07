Opuštěný brownfield po bývalé ocelárně Poldi Kladno čeká brzy proměna. Na rozsáhlé části areálu patřící investiční skupině RSJ začal developer Panattoni letos v létě s výstavbou průmyslových hal. Jde o jeden z několika projektů, které by měly probudit k životu kdysi slavnou Poldovku, která tvoří třetinu rozlohy středočeského Kladna.

Nejen aktuální finále tendru stavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, ale i přístup vlády k závazkům Green Dealu, které ve své konkrétní podobě schválila současná vláda během svého předsednictví v EU, ukazuje více než kdy jindy, jak jsme jako země v energetice bezradní, v politice EU v této oblasti dezorientovaní a jakým způsobem politici kličkují a situaci neřeší.

VIDEO: Film mi ukázal, že některé věci nemám zpracované. V Rambě jsem se poznala, tvrdí autorka Zápisníku alkoholičky Duffková v pořadu FLOW

Úspěch, kterého dosáhl FlixBus na silnicích, by německá mateřská skupina Flix ráda zopakovala také na kolejích. FlixTrain expanduje v Německu a poohlíží se také do Česka. Budovat nového dopravce od nuly by však zabralo příliš času. Nabízí se proto přelakovat některé již zavedené značky nazeleno. Třeba žluté vlaky RegioJetu podnikatele Radima Jančury . „Byli bychom hloupí, kdybychom neměli zájem,“ říká Pavel Prouza, ředitel FlixBusu pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Týdny spekulací jsou u konce. Americký prezident Joe Biden oficiálně vzdal svůj boj o znovuzvolení do Bílého domu . Jednaosmdesátiletý politický veterán neustál po nepodařené televizní debatě s protikandidátem Donaldem Trumpem tlak vlastních spolustraníků a sponzorů, kteří se obávají, že je na výkon prezidentské funkce příliš starý a vyčerpaný. Ačkoli se Bidenovo rozhodnutí může jevit jako logický a odpovědný krok, jestli tím demokratům opravdu pomohl, ukážou až příští měsíce. Jeho nástupce či nástupkyně musí v první řadě sjednotit vlastní stranu, kterou v poslední době rozdělily hluboké spory.

