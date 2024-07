Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.

„Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období,“ napsal Biden s tím, že další podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí v nejbližší době.

Joe Biden po dnešním oznámení vyjádřil plnou podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. Biden to uvedl na sociální síti X.

„Demokraté - je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to,“ napsal Biden s odkazem na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump se domnívá, že americká viceprezidentka Kamala Harrisová by byla v listopadových prezidentských volbách v USA snazší soupeř než prezident Joe Biden. Bývalý prezident Trump to řekl v rozhovoru s televizí CNN. Bidena označil za nejhoršího prezidenta v historii Spojených států.

Devětapadesátiletá Harrisová by se stala první černoškou v historii země, která by stanula v čele kandidátky velké strany na prezidentku USA, uvedla agentura Reuters. Podle ní není jasné, zda nyní Harrisovou vyzvou na souboj o demokratickou nominaci jiní vysoce postavení členové strany.

Podle deníku The New York Times (NYT) má ale Harrisová oproti ostatním demokratům velkou výhodu v tom, že pravděpodobně snadno zdědí příspěvky na kampaň, které se jí a Bidenovi dosud podařilo vybrat. Pro ostatní demokratické kandidáty by bylo mnohem těžší přesvědčit jednotlivé donory, aby jim příspěvky přenechali.

Bidenova neschopnost v televizní debatě s Trumpem místy řádně dokončit myšlenky odvedla pozornost veřejnosti od Trumpova vystoupení, v němž pronesl řadu nepravdivých výroků. Pozornost veřejnosti se od té doby zcela upírala na otázky týkající se Bidenovy fyzické a duševní způsobilosti pro další čtyřleté funkční období.

Pouhé čtyři dny před dnešním oznámením byl Bidenovi potřetí diagnostikován covid-19, kvůli čemuž prezident musel přerušit předvolební cestu do Las Vegas. K odstoupení z nominace ho v posledních dnech vyzvaly více než tři desítky členů Kongresu USA i někteří vlivní členové strany.

Šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer ocenil Bidenovo rozhodnutí neusilovat o znovuzvolení prezidentem USA. Podle něj dal Biden přednost své zemi. Republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson vyzval k okamžité rezignaci prezidenta Bidena.

Odstoupení amerického prezidenta Joea Bidena z kandidatury na znovuzvolení prezidentem Spojených států je rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) na síti X. Jde podle něj o odpovědný a osobně jistě nelehký krok.

„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ napsal Fiala.